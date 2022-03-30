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Bağcılar’da dehşet: Sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti
Bakan Yanık: “Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”
Bakan Yanık: “Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”
Politika 30.03.2022, 10:33
Bakan Yanık: “Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”