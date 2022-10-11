Bakan Yanık: “Nüfusun yaşlanmasına yönelik bir gündemimiz var ve bugünden bu süreci planlamamız gerekiyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Son 30 yılda yaşanan nüfus yapısındaki değişim aynı şekilde devam ederse genç nüfus oranının 2030’da yüzde 14’e düşmesi beklenmektedir. Dolayısıyla nüfusun yaşlanmasına yönelik bir gündemimiz var ve bugünden bu süreci planlamamız gerekiyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce ‘Kadın’, ‘Çocuk’, ‘Aile’ temalarıyla düzenlenen Akademi Buluşmaları’nın dördüncüsüne katıldı. Bu sefer ‘Yaşlı’ temasıyla düzenlenen program, Ankara’da özel bir otelde gerçekleştirildi. Programda, yapılan nüfus araştırmalarında yaşlı nüfus artışının hızlandığını ve gelecekte yaşlı nüfusun yükseleceğini söyleyen Yanık, şimdiden buna yönelik planlama yapılması gerektiğini ve bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Nüfusun yaşlanmasına yönelik bir gündemimiz var ve bugünden bu süreci planlamamız gerekiyor”

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının her geçen yıl arttığını söyleyen Bakan Yanık, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülkemizde 65 yaş üstü kişilerin oranının 1990 yılında yüzde 4,3 iken 2021 yılında iki katından fazla artarak yüzde 9,7’ye çıktığını söylüyor. Yaşlı nüfus oranında 32 yıldaki artış göz önüne alındığında, 2030 yılında Türkiye’de yaşlı nüfus oranının yüzde 12,9’a çıkacağı öngörülmektedir. Doğurganlık oranında da benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. 1990’dan 2021’e, Türkiye’de doğurganlık oranı 3,1’den 1,7 seviyesine düştü. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını göstermektedir. Genel anlamda baktığımızda, son 30 yılda yaşanan nüfus yapısındaki değişim aynı şekilde devam ederse genç nüfus oranının 2030’da yüzde 14’e düşmesi beklenmektedir. Dolayısıyla nüfusun yaşlanmasına yönelik bir gündemimiz var ve bugünden bu süreci planlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz”

Yaşlılara yönelik verilen hizmetlerde temel yaklaşımın, aileleri ve yakınlarıyla birlikte, bulundukları sosyal çevrede yaşamlarını sürdürmelerine yönelik olduğunu söyleyen Yanık, “Çocuk, kadın, engelli, yaşlı veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şartları eğer ailesinin yanında kalmaya müsaitse, hizmetimizi, aileyi desteklemeye dönük üretiyoruz. Bu kapsamda 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz. 2016 yılından itibaren Yaşlı Destek Programı’nı uygulamaya geçirdik. Kendi öz bakımını yapabilecek durumda olan büyüklerimiz evinde, sosyal çevresi içerisinde hayatını idame ettiriyor. Biz de onların günlük hayatlarını idame ettirmelerini kolaylaştıracak hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.

“261 özel huzurevimizde 12 bin 275 yaşlımıza bakım hizmeti veriyoruz”

Kurumsal Yatılı Yaşlı Bakım Hizmetleri çerçevesinde huzurevlerinde bakıma ihtiyaç duyan tüm yaşlılara dünya standartlarının üzerinde bakım hizmeti sunulduğuna dikkati çeken Yanık, “Bakanlığımıza bağlı 17 bin kapasiteli 167 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde yaklaşık 14 bin yaşlımız hizmet alıyor. Ülke genelinde ruhsatlandırılması ve denetimi Bakanlığımız tarafından sağlanan 261 özel huzurevimizde 12 bin 275 yaşlımıza bakım hizmeti veriyoruz. Yatılı bakımın yanı sıra, gündüz merkezlerimizle de yaşlılarımızın toplumsal hayata katılımını destekliyoruz. Bakanlığımıza bağlı 37 gündüzlü kuruluşumuzda 538 yaşlıya aktif yaşlanmalarını destekleyecek gündüz bakım hizmeti sunuluyor” ifadelerini kullandı.

“Tüm hizmetlerimizi nüfusun çeşitli ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirmek amacındayız”

Aktif yaşlanmayı desteklemek ve yaşlı haklarını güçlendirmek amacıyla “2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi” ve eylem planını hazırladıklarını söyleyen Yanık, “Bu vizyon belgesi doğrultusunda yeni proje ve programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yaşlılık alanındaki politika ve hizmetlerimizi yaş ve cinsiyet temelinde ayrıştırılmış veriye dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz birçok araştırma var. Bunların yanında ‘Türkiye Yaşlılık Profili Araştırması’ da yapacağız. Bu araştırma ülkemizde ilk defa yapılacak, geleceğe yansıması çok önemli olacak. Araştırmayla Türkiye’de yaşlılık, yaşlanma hızı, yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi yaşlılık alanındaki politikalarımıza yön verecek verilere ulaşmayı hedefliyoruz. Ulusal yaşlanma politikamız doğrultusunda, tüm hizmetlerimizi nüfusun çeşitli ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirmek amacındayız” şeklinde konuştu.