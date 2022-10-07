Bakan Yanık Mersin’de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığıyla ilgili birimlerde bir dizi ziyaret ve temaslarla bulunmak üzere Mersin’e geldi.

Bakan Yanık, Mersin temaslarına ilk olarak Mersin Valiliğini ziyaretle başladı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri ve il protokolünce karşılanan Bakan Yanık’a, bir grup öğrenci tarafından çiçek taktim edildi. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Yanık, Vali Pehlivan ve milletvekilleriyle bir süre görüştükten sonra Akdeniz Belediyesine geçti.