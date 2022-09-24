Bakan Yanık Malatya’da temaslarda bulunuyor

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı İhsan Koca ve yönetimi tarafından karşılanan Bakan Yanık’a kayısı hediye edildi. Buradan Malatya Valiliğine geçen Bakan Yanık’ı girişte Vali Hulusi Şahin ve yetkililer karşıladı. Girişte Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yanık’a Vali Şahin tarafından Arslantepe Höyüğünde yapılan kazılarda bulunan "Otlayan Karaca Mozaiği plaketi takdim edildi.

Bakan Yanık’a ziyaretlerinde AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır da eşlik etti.