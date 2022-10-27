Bakan Yanık: “Küçük ev tipi huzurevlerimizde yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, küçük ev tipi huzurevi modeliyle Adana, Yalova ve Artvin’de yaşlılara hizmet verildiğini belirterek, “Küçük ev tipi huzurevlerimizde yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakım kuruluşlarını yaşlıların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladıklarını belirterek, her yeni kuruluşun tasarımının yaşlıların kullanımına uygun olarak erişilebilir ve aynı zamanda ihtiyaca göre kişiselleştirilebilir özelliklerde dizayn edilmesini amaçladıklarını vurguladı. Bakan Yanık, “Huzurevlerimiz ‘site tipi’, ‘avlu tipi’ ve ‘küçük ev tipi’ proje olmak üzere üç farklı kategoride tasarlanıyor. Site tipi, bakıma ihtiyaç duyan ve bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılarımıza hizmet vermek amaçlı olarak tasarladığımız bir huzurevi modelidir. Avlu tipini günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladık. Bu model, demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. Küçük ev tipi modelimiz ise bağımsız hareket edebilen ve kendi işini kendisi yapabilen, elektronik ev aletlerini kullanabilen ve sağlık açısından sürekli gözetime ihtiyaç duymayan yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanınıyor” dedi.

“Kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz”

Bakan Yanık, Uşak, Tokat ve Zonguldak’ta avlu tipi mimari ile tasarlanmış yaşlı bakım kuruluşlarının, Adana, Yalova ve Artvin’de ise küçük ev tipi mimari ile tasarlanmış kuruluşların hizmet verdiğini belirterek, “2+1 (2 yatak odası, 1 ortak salon, mutfak, banyo ve tuvalet) ve 1+1 (1 yatak odası, 1 ortak salon, mutfak, banyo ve tuvalet) şeklinde tasarlanan küçük ev tipi modelimizde iki yaşlımız birlikte kalabiliyor. Çiftlerimiz tarafından daha çok tercih edilen küçük ev tipi huzurevlerimizde yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Kendi evlerinde gibi yaşamlarını sürdüren yaşlılarımız yeni arkadaşlıklar ediniyor, bahçelerinde ise keyifli vakit geçirebiliyor” ifadelerini kullandı.

“168 huzurevimizde 13 bin 687 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz”

Bakanlık olarak yaşlı vatandaşlara götürülen hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Yaşlılarımıza kalabalık kurumlarda değil, kendi ortamı içinde bulunduğu ve alıştığı yerlerde, hayatlarını daha da kolaylaştıracak koşullar altında devam edebilmesine yönelik bir anlayışla hizmet veriyoruz. 2022 yılı eylül ayı itibarıyla 17 bin 499 kapasiteli 168 huzurevimizde 13 bin 687 yaşlımıza yatılı kurumsal bakım hizmeti sunuyoruz. 4 bin 336 yaşlımız da Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlanıyor. Bakanlık olarak ülkemizin artan yaşlı nüfusunu göz önünde bulundurarak, 2023 yıl sonuna kadar 7 yatılı bakım kuruluşu ve 5 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezini hizmete açacağız.”