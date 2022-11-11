Bakan Yanık: “Kış dönemi öncesi vatandaşlarımıza toplam yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacağız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi öncesinde sosyal yardımlardan faydalananları yalnız bırakmadıklarını belirterek, vatandaşlara toplam 7 milyar TL nakdi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında sosyal yardımlara ilişkin yaptığı açıklamaların detaylarını paylaşan Bakan Yanık, ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilen sosyal yardımlar ile dezavantajlı vatandaşlara kamu kaynaklarının aktarıldığını belirtti. Güçlü sosyal altyapı sistemi sayesinde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Kış dönemi öncesinde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar altında toplam 7 milyar lira nakdi destekte bulunacağız” dedi.

Halihazırda Türkiye’nin dört bir yanında bulunan bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na düzenli şekilde kaynak aktardıklarını ifade eden Bakan Yanık, ‘’Kış dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli aktardığımız periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık’’ diye konuştu.

Türkiye Aile Destek Programı’nda ödemeler başladı

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde kasım ayına ilişkin ödemelerin başladığını duyurarak, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz eylül ayında bütçesini 40 milyar TL’ye çıkardığımız desteğimizde ödemeleri bu ay artırarak yapıyoruz. Hak sahibi hanelerimize 850-bin 250 TL arasında bir ödeme gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde bu ay başlatılan çocuk bileşeninin ilk ödemelerinin yapıldığına dikkati çeken Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklarımıza yönelik yeni desteğimizi sunmaya başladık. Çocuk bileşeni kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350-650 lira arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon lira ilave destek sağladık. Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hem aile bileşeni hem de çocuk bileşeni ile birlikte toplam 3,2 milyar TL’yi hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk.’’

Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri hesaplara yatırılacak

Bakan Yanık, 2019 yılından bu yana süren Elektrik Tüketim Desteği’nde de yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, "Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanan haneleri de artık Elektrik Tüketim Desteği’nden yararlandırmaya başladık. Hanelerimize 130 TL ila 260 TL arasındaki desteğimizi sunacağız. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde toplam 666 milyon TL tutarındaki Elektrik Tüketim Desteğimizi vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin bu hafta itibarıyla başlayacağını belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Elektrik Tüketim Desteği’nde olduğu gibi kış dönemi öncesinde vatandaşlarımızın ısınma gideri yükünün azaltılması için Doğalgaz Tüketim Desteğimizde önemli düzenlemeler yaptık. Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından 450 lira ile bin 150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 lira ila 2 bin 500 lira aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz.’’

Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği’nde dylül ayında başlayan başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü belirtti.

2,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylıkları ödemesi yapıldı

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyerek, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayında 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.