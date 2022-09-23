Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, işitme engelli vatandaşların kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturulan İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezinin (AİLEM) hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, yüzde yüz erişilebilirlik hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede işitme engelli bireylere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Yanık, “İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz özel çağrı merkezi ile işitme engelli vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde bilgiye erişim ihtiyacı olduğu her an ve durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Merkezin ilk etapta Türk işaret dili çevirmeni 8 kişi ile faaliyet göstermeye başladığını bildiren Bakan Yanık, merkezin önümüzdeki yıl işitme engelli vatandaşlara daha geniş kadro ile etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vereceğini vurguladı. Yanık, şunları kaydetti:

“İşitme engelli bireyler iletişime, hizmete ve bilgiye erişim sorunuyla karşılaşabiliyor. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz ile tüm işitme engelli vatandaşlarımızın aile ve yakın çevrelerinden bağımsız bir şekilde sosyal hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.”

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi nasıl çalışıyor?

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfası üzerinden “AİLEM” uygulaması ikonundan erişim sağlanabildiği gibi akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile de erişilebilecek. Uygulama, IOS mobil marketinden https://apps.apple.com/tr/app/ailem-engelsiz-i-leti%C5%9Fim/id1629878567?l=tr uzantısıyla ücretsiz indirilebilecek. Söz konusu mobil uygulama ile kullanıcılar telefonlarından tek tuşla tercümanlara erişim sağlayarak çeviri hizmeti alabilecek. Türk işaret dilini kullanan bütün işitme engelli vatandaşlar, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinden faydalanabilecek.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinde iki yönlü hizmet verilecek. Erişim modellerinden biri olan ‘telefon tercümanlığı’ hizmeti ile işitme engelli birey görüntülü arama ya da mesaj yolu ile ulaştığı çağrı merkezindeki Türk işaret dili tercümanına talebini bildirecek, tercüman talebe göre istenilen kişi ya da kurumu arayarak iletişimi sağlayacak. İşlem esnasında görüşmeler kayıt altına alınacak. İletişim merkezinden verilecek olan diğer bir görüntülü hizmet modeli ise ‘Uzaktan Türk İşaret Dili Tercümanlığı’ hizmeti olacak. Bu hizmet modelinde de aynı ortamda bulunan işiten birey ile işitme engelli vatandaşın arasında gelişen diyaloğu Türk işaret dili tercümanı çeviri yaparak gerçekleştirecek ve böylece iletişim sorunu ortadan kalkmış olacak.