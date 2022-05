Bakan Yanık: “Hepimizin erişilebilirliği ihtiyacı var”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Aslında hepimizin erişilebilirliği ihtiyacı var. Sadece engelli vatandaş değil, biz sadece engelliler üzerinden düşünüyoruz erişilebilirliği ama hepimizin erişilebilirliği ihtiyacı var. Yaşlıların, hamile kadınların, bebek arabasıyla giden bir ebeveynin anne ya da babanın erişilebilirliği ihtiyacı var” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan Millet Kütüphanesinde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’na katıldı. Bilgi edinmede en önemli kaynaklardan biri olan kütüphanelerin “herkes için erişilebilir” olması amacıyla düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliğinde düzenleniyor.

Kütüphanelerin ve kitapların sonsuz bir dünyaya erişim kapısı olduğunu ve bilginin bir sonraki nesle aktarılması için bir araç olduklarını söyleyen Bakan Yanık, bu çerçevede vatandaşların hizmetine sunulan Millet Kütüphanesinin, Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde üretilmiş ve dışarısından gelen bütün müktesebatı bir araya toplayan bir mekan olduğunu söyledi.

“Hepimizin erişilebilirliği ihtiyacı var”

Hayatın her alanını herkesin kullanımına tam olarak açmak ve bütün haklar ve imkanlardan herkesin yararlanmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Bakan Yanık, “Sık sık tekrarladığımız bir cümlemiz var. Bunu tekrar bir daha sizin huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Erişilebilirlik herkes içindir diyoruz. Aslında biraz önce kıymetli hocam da. Kısmen bir örnek verdi. Yani aslında hepimizin erişilebilirliği ihtiyacı var. Sadece engelli vatandaş değil, biz sadece engelliler üzerinden düşünüyoruz erişilebilirliği ama hepimizin erişilebilirliği ihtiyacı var. Yaşlıların, hamile kadınların, bebek arabasıyla giden bir ebeveynin anne ya da babanın erişilebilirliği ihtiyacı var. Herkesin kişisel durumuna göre gerçekten erişilebilirliğe ihtiyacı olan bir realite ile de karşı karşıyayız. O yüzden herkes için erişilebilirlik diyoruz. Erişilebilirlik hepimizin herhangi bir istisnaya sahip olmadan temel haklarından birisidir diyoruz ve bu perspektifle çalışmalarımızı Bakanlık olarak Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Bakan Yanık, bir toplumda yediden yetmişe herkesin erişilebilirliğe ihtiyacı olduğunu aynı zamanda erişilebilirliğin gelişmişlikle doğru orantıda devam ettiğini ifade etti.

“Erişilebilirlik alanında adeta bütün kurum ve kuruluşlarımızla bakanlığımız bu anlamda başat rol taşıyor”

Erişilebilirlik konusunda 20 yıldır durmadan çalıştıklarını ifade eden Bakan Yanık, “2005 yılında engelliler kanunu ile bu konudaki hukuki altyapıyı güçlendirdik. İlk adımımız buydu. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2007’de yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerin arasındaydık. Uluslararası sözleşmeler, bir konudaki hassasiyeti, iradeyi, o meseleye ne kadar sahip çıkacağınızı ortaya koymak bakımından önemli metinlerdir. 2007 yılında engellilerle ilgili Birleşmiş Milletler sözleşmesine ilk imzayı koyan ülkelerden birisi olmak, engellilerle ilgili çalışmalardaki irademizi o işte güçlü hukuki zemini oluşturma kararlılığımızı da ortaya koyan ilk adımlardan birisidir. Yine 2010 yılında engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Cumhurbaşkanımız tarafından 2020 yılı erişilebilirlik yılı ilan edildi. Erişilebilirlik alanında adeta bütün kurum ve kuruluşlarımızla bakanlığımız bu anlamda başat rol taşıyor. Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün uhdemizde olması ve engellilerle alakalı temel, sosyal hizmet, somut, sosyal hizmetlerin sağlanması noktasında. Başat rol taşıyor ancak bütün kurum ve kuruluşlarımız her bir bakanlığımız, her bir kamu kurum ve kuruluşumuz, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere bu anlamda ciddi bir seferberlik ciddi, duyarlılık, farkındalık çalışması başladı. Akademi keza aynı şekilde üniversitelerimiz olmak üzere bu çalışmaları sürdürüyoruz ve sürdürmeye de inşallah devam edeceğiz” dedi.

“Hizmetlere ve alanlara erişmek ise günlük yaşamın doğal bir gerekliliğidir”

Erişilebilirliğin anlamı ve öneminden bahseden Yanık, “Bugün bir araya gelme vesilemiz olan çalıştayın odak noktası erişilebilirlik. Erişilebilirliğin ‘herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi’ şeklinde tanımlanması mümkün. Tanım içinde ‘her yere ve her hizmete’ ifadesi yer alıyor. Şehirlerimizde farklı hizmetlerin verildiği binalar, parklar, kaldırımlar, toplu taşıma hizmetleri bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin de dâhil olduğu tüm bu hizmetlere ve alanlara erişmek ise günlük yaşamın doğal bir gerekliliğidir. Dolayısıyla her bireyin her yerde her hizmete ihtiyaç duyduğu anda erişmesini sağlamak hepimize düşen bir görevdir” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri, iyileştirmeleri yapmak bizim görevimiz”

Erişilebilirlik konusunda çalışmaların aşamalı olarak devam ettiğinin altını çizen Yanık, “İlki mevzuata yönelik çalışmalar. Bir kısmından biraz önce bahsettim. İhtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri, iyileştirmeleri yapmak bizim görevimiz ve sürekli olarak bu anlamda süreci takip ediyor, ihtiyaçları takip ediyor, gerekli saha çalışmalarını yapıyoruz. İkinci başlığımız ise uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır. Bu çerçevede, talepte bulunan tüm kurumlara teknik bilgi desteği sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yanık, yapılan çalışmalar neticesinde kurum ve kuruluşlarında erişilebilirlik konusunda bilgilendiğini ve her geçen gün bu konuda adım atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Yanık’ın konuşmasının ardından Bakan Yanık tarafından, her türlü engele karşı erişilebilir hale getirilen 16 kütüphaneye erişilebilirlik belgesi verildi.