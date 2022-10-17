Bakan Yanık: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek boynumuzun borcudur"

Bartın’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaralıların ve vefat eden vatandaşların ailelerinin desteklenmesi noktasında gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakanlığımızın da içerisinde olduğu bir süreçte hem maddi hem manevi destekleri elimizden geldiği ölçüde sağlıyoruz. Bunun dışında yaralarımızın hızla iyileşmesi noktasında gereken çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Kömür madenciliğinin niteliği itibariyle son derece hassas ve dikkat gerektiren alan olduğunu belirten Yanık, “Maalesef dünyada ve ülkemizde geçmiş tecrübeler bize nereye bakmamız gerektiğini ve hangi noktalarda tedbir almamız gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte gerekli sorumlulukları ve üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydeden Yanık, “Yaralılarımızın desteklenmesi, vefat eden vatandaşlarımız ailelerinin psiko-sosyal olarak desteklenmesi noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.