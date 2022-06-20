Son Dakika
Bakan Yanık: "Çocuk ve gençlerle alakalı hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etmek şansına sahip değiliz"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polis Müzesi’nde düzenlenen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.
Politika 20.06.2022, 13:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polis Müzesi’nde düzenlenen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.