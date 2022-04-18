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Bakan Yanık: "Bugünlerimizi şehit ve gazilerimize borçluyuz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kütahya’da şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Yanık, "Bugün bu sofrada huzur ve güven içinde oturup iftarımızı açıyorsak bunun sebebi bu vatan için canını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimizdir" dedi.

Politika 18.04.2022, 21:40
Bakan Yanık: "Bugünlerimizi şehit ve gazilerimize borçluyuz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kütahya’da şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Yanık, "Bugün bu sofrada huzur ve güven içinde oturup iftarımızı açıyorsak bunun sebebi bu vatan için canını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimizdir" dedi.

Şehit aileleri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Bakan Yanık, iftar öncesi ailelere hitap etti. Türkiye’nin dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alacağını belirten Yanık, "Her birimiz bizler de onlara layık olabilmek için bu topraklarda yaşayanlar olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacak, bu vatan için üzerimize düşeni hakkıyla yerine getireceğiz. Her birimiz bu emanete, bu ülkeyi güçlendirerek, kalkındırarak, dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline getirerek sahip çıkacağız. Kütahya Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu tarih Kütahya’ya büyük bir kültürel birikim de sağlamış oluyor. Bu zenginlik, bazen estetik bir yapıya bürünerek dünyada bir marka haline gelmiş çini ve seramik ile kendini gösteriyor. Bazen bir seyyahın sayfalarında geziniyor, Evliya Çelebi gibi bir kahramanı yaşatıyor. Kütahya şehrimiz, Anadolu’ya has o safiyetin, irfan ve zenginliğin de önemli bir parçası. Bu ruh bugün burada şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte olan bizler tarafında da derinden hissediliyor. Nitekim buraya gelmeden önce şehir içerisinde kısa bir esnaf ziyareti yapmış olduk, hem kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret etmiş olduk. O derin Anadolu ruhunu yapısında, sokaklarında, manevi ikliminde hissetmemeniz mümkün değil. Anadolu’nun bu kadim bereketli ruhu, son 20 yıl içinde bu ruha inanan, gücünü bu ruhtan alan ve halka hizmeti hakka hizmet anlayışıyla yerine getiren AK Parti hükümetleri ile buluştu. Ülkemiz büyük bir kalkınma ve gelişme sürecine girdi. Kütahya’nın 20 yıl öncesiyle şimdiki halini gözünüzde canlandırdığınızda bunu bütün netliğiyle göreceğinize inanıyorum. Birlik beraberliğimizi pekiştirerek yatırım politikalarıyla bu süreçte batıdan doğuya, kuzeyden güneye ülkemizin çehresi değişti" diye konuştu.

"Dünyada söz sahibiyiz"

Türkiye’nin oyun kuran bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Bunda yerel potansiyel ve dinamiklerin yanı sıra uygulanan geniş vizyonlu makro politikaların ve güçlü liderliğin de etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemiz açısından bu süreçlerdeki en büyük şans, milletin içinden çıkan, milletimizin değerleriyle barışık güçlü bir lidere sahip olmasıydı. Cumhurbaşkanımızın dik ve sağlam duruşu, milletimizin güçlü desteğiyle Türkiye’yi istikrara kavuşturmakla kalmadı, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü bir ülke konumuna getirdi. Türkiye bugün hakim güçlerin senaryolarında bir oyuncu olmaktan çıkmış, oyun bozan, bundan öteye oyun kuran bir ülke olmuştur. Suriye’de, Akdeniz’de, Ukrayna-Rusya savaşındaki politik duruşunda olduğu gibi Türkiye’nin bu dirayetini ve vizyoner gücünü bütün dünya görmektedir. Türkiye bu 20 yılda terörü neredeyse yok etmeyi başarmış, yanı başımızda yaşanan savaşın yıkıcı etkilerinden ülkemizi korumuş, dünyayı kasıp kavuran ekonomik çalkantıların ve pandeminin olumsuzluklarını en aza indirgemeye çalışmış bir ülkedir. Son 20 yıl sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanında sağlanan büyük gelişmeler, insan onurunu önceleyerek sosyal refahın tüm topluma adaletli bir şekilde yayılımını hedeflemektedir. Dezavantajlı kesimler başta olmak üzere geliştirilen tüm hizmetler, insanımızın huzurunu ve geleceğe güvenle bakmasını amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kütahya ilimize kayıtlı 149 şehit, 349 gazimiz bulunuyor"

Kütahya’ya 2002-2022 yılları arasında yaklaşık 23 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade eden Yanık, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sadece Kütahya ilimizde 2002-2022 yılları arasında yaklaşık 23 milyon liralık yatırım projesi gerçekleştirdik. Çocuklar, kadınlar, engelli ve yaşlılarımız ile toplumun A’dan Z’ye desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimleri için ürettiğimiz hizmetin bir parçası da Kütahya’dır. Bu akşamüstü buradaki Çocuk Evleri Merkezimizi (Koordinasyon Merkez Müdürlüğü) ziyaret ettim. Merkezimize bağlı 1 çocuk evleri sitesi ve 9 çocuk evi, hizmet modeli ve standartlarıyla çocuklara olan yaklaşımımızın, onlara olan sevgimizin ifadesidir. Sadece çocuklar söz konusu olduğunda değil tüm hizmet modellerimizde asıl önceliğimiz aile odaklı hizmet olsa da bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı her durumda çocuk bakım kuruluşlarımızla çocuklarımızın yanındayız, onlar için en güzel geleceği inşa etmek üzere çalışıyoruz. Huzurevimize yaptığım ziyarette ise Kütahyalı yaşlılarımızın sevecen ve gülümseyen yüzleri, dualarıyla karşılaşmak yaptığımız hizmetlerin güzel bir yansıması olarak bizi son derece mutlu etti. Yine bu süreçlerde engelli vatandaşlarımıza ve kadınlara yönelik pek çok hizmetimizle sosyal devletin gücünü ve önemini her yerde gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Aynı şekilde şehit yakınları ve gazilerimiz için hizmetlerimizi en yüksek düzeyde sunmanın gayreti içindeyiz. Verdiğimiz her haktan, yaptığımız her hizmetten büyük mutluluk duyuyoruz. Kütahya ilimize kayıtlı 149 şehit, 349 gazimiz bulunuyor. Kamu kurumlarında şu ana kadar istihdam edilen şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife malulü ve malul yakını sayısı 189. AK Parti iktidarları olarak bu süreçte şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sağladığımız daha pek çok yeni hak var. İstihdam haklarının sayısını 1’den 2’ye çıkararak ve kapsamını genişleterek bu yönde önemli bir adım attık. Şehitlerimizin anne babalarına şartsız aylık bağlanması, terör mağduru vatandaşlara sağladığımız aylık hakkı, şehit yakınlarına araç alımlarında ÖTV muafiyeti, faizsiz konut kredisi, çocuklarımız için özel eğitim desteği bunlardan bazıları. Bizler sizlere her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Sizler de şehitlerimize layık olarak onların emanetlerini ve şehit yakını ve gazi olmanın vakarını sonuna kadar korudunuz, koruyacaksınız bundan hiç şüphemiz yok" dedi.

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