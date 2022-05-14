Bakan Yanık, Bahçelievler’de down sendromlu gençlerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçelievler Belediyesi’nin hizmete sunduğu ve down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı Sempati Kafe’yi ziyaret etti.

Gençlerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışan down sendomlu gençlerin sosyalleştiğini ve aynı zamanda ailelerine de katkı sağladıklarını belirtti. Bakan Yanık, down sendromlu gençlere bu imkanı sunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’a teşekkür etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda Sempati Kafe’yi ziyaret eden Bakan Yanık’a teşekkür etti. Kar amacı gütmeden böyle bir işletmeyi hizmete sunduklarını belirten Bahadır, down sendromlu gençler konusunda her geçen gün farkındalığın arttığını ifade etti.