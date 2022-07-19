Bakan Yanık: “Azerbaycan’la ilişkilerimizi her alanda geliştireceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in mezarını, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Yanık temasları çerçevesinde Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan Şehitliğini ve Türk Şehitliğini ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Türk Şehitliği’nde hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşan Yanık, “Azerbaycan’da şehit düşen askerlerimiz, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güven ve güçlü kardeşlik bağlarının asla sarsılmayacağının da bir kanıtıdır. Bugün Türk-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu tüm dünyaya örnektir. Türkiye her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında olacak ve her konuda tereddütsüz desteğini göstermeye devam edecektir. Bakü’nün kurtuluşunun 104. yıldönümüne yaklaştığımız bugünlerde, şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar kalplerimizde yaşatmanın önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Gözlerini kırpmadan canlarını feda eden askerlerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm dünyaya örnek olan birliğimizin ebediyete kadar sürmesini diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan devletlerimizin varlığı, birliği payidar olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hepsini tarih önünde saygıyla, tazimle önlerinde eğiliyoruz” dedi.

“Azerbaycan’la ilişkilerimizi her alanda geliştireceğiz”

Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarife gerek olmadığını belirten Yanık, “Biz, ‘Bir millet, iki devlet’ şiarıyla hareket eden iki ayrı toplumuz. Dolayısıyla ilişkilerimizin samimiyeti ve gücü konusunda herhangi bir açıklama yapmaya gerek duymuyorum. Azerbaycan ve Türkiye bölgedeki işbirliği hasebiyle zaten hem dünyada hem Türk dünyasında bir güvenlik adası oluşturan, dostlarına güven, muarızlarına endişe sevk eden iki ülke. Dolayısıyla biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’la ilişkilerimizi her alanda geliştireceğiz, arttıracağız ve inşallah milletlerimize, toplumumuza faydalı sonuçlar üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görev alanlarındaki bir takım çalışmaları Azerbaycan makamlarında görüşmek, değerlendirmek için Bakü’de bulunduklarını ifade eden Yanık, “Birlikte neler yapabileceğimizi daha yakından karar verebilmek için bir çalışma ziyareti düzenledik. Bugün ve yarın Bakü’deyiz, inşallah bir sonraki gün de Şuşa’yı ziyaret edeceğiz. Şuşa, Karabağ zaferi Azerbaycan’da ne kadar büyük bir mutlulukla karşılandıysa aynı şekilde Türkiye’de büyük bir mutlulukla karşılandı. Biz de inşallah, Azerbaycan’ın ve Türk dünyasının kültür merkezlerinden birisi olan Şuşa’yı ziyaret ederek hem şehitlerimizin aziz hatıralarına orada tazimde bulunmak, hem de milletimizle buluşmak arzusundayız” diye konuştu.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşeceklerini belirten Bakan Yanık, “Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kabul buyururlarsa görüşeceğiz. Biz Türkiye’nin, sayın cumhurbaşkanımızın, Türk milletinin selamlarını Azerbaycanlı kardeşlerimize ulaştırmak üzere geldik. Güzel bir çalışma ziyareti olacağından eminim. İnşallah gerek Kafkas İslam Ordusu’nun şehitleri, Nuri Paşa ve askerlerinin, gerek Karabağ şehitlerimizin, gerek 20 Ocak şehitlerimizin aziz hatıralarına layık bir biçimde, Azerbaycan ve Türkiye’nin işbirliğini, kardeşliğini, dostluğunu her alanda sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim, aklınıza gelebilecek her türlü konuda işbirliğini geliştirerek aziz şehitlerimizin hatıralarına layık işler yapmaya devam etmeyi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, daha sonra Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşmek üzere şehitlikten ayrıldı.

21 Temmuz tarihine kadar Azerbaycan’da temaslarda bulunacak olan Bakan Yanık, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şusa’yı da ziyaret edecek.