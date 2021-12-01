banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yozgat’taki vahşetle ilgili yayın yasağı
Yozgat’taki vahşetle ilgili yayın yasağı
CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
Balık fiyatları 200 TL'ye fırladı
Balık fiyatları 200 TL'ye fırladı
Semih Yalçın:
Semih Yalçın: "Mansur Yavaş artık hasmımızdır"

Bakan Yanık, Ankara’da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Politika 01.12.2021, 22:41
Bakan Yanık, Ankara’da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla buluştu. Akşam yemeğinde Ankara Valisi Vasip Şahin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Marangozhane Salonu’nda gerçekleşen yemekte konuşan Bakan Yanık, “Öncelikle bu vatan topraklarını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Bazen sözün zayi olduğu zamanlar vardır. Konuşmaya başlarken onu hissedersiniz. Ne söylesem boş. Yani her sözün her cümlenin aslında fazlalık olduğunu hissedersiniz. Ben doğrusu şehit yakınları ve gazilerimizle konuşurken söylediğim her cümlenin fazla olduğunu hissediyorum. Söylediğim her cümlenin boş olduğunu düşünüyorum. Onun için duygularımı aktarmakta çok başarılı olmayacağım” dedi.

Büyük milletten büyük devlet olmaya doğru giden yeni bir sürecin içinde olduklarını dile getiren Bakan Yanık, “Bugün eğer bölgesinde oyun kuran bir Türkiye varsa, ya da kurulmuş olan oyunları bozan bir Türkiye varsa bunda sizin tercüman olduğunuz hislerin ve değerlerin büyük payı vardır. Ne mutlu ki bugün büyük milletten büyük devlet olmaya doğru giden yeni bir sürecin içindeyiz. Kuşkusuz biraz önce Sayın Valimiz çok güzel ifade etti, bir bedeli var bu bedeli ödüyoruz. İşte bu büyük milletten büyük devlet olmanın, yürüyüşün bedelini şehitlerimiz canlarıyla ödediler, gazilerimiz uzuvlarıyla, karşı karşıya kaldıkları zorluklarla ödediler, ödüyorlar. Bu yürüyüşe, bu can ve kanla bedeli ödenen yürüyüşe şüphesiz bizim ülkemizin ve İslam dünyasının ihtiyacı var. Daha da ötesinde, biliyoruz ki materyalizmin ve hazcı anlayışların esiri olmuş bütün dünyanın ihtiyacı var. 21. yüzyılı, adaletin ve kardeşliğin meşalesiyle aydınlatacak Anadolu irfanıyla bütünleşmiş bir Türkiye’ye, bizler yürekten inanıyoruz. Bu anlamda değerlerimizin gücüne ve tarihten gelen tecrübemize güveniyor, şevkimizi asla yitirmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç’un bir dörtlüğü ile sözlerini sonlandıran Bakan Yanık, “’Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır’ diyor büyük şairimiz. Geçmişten ders almayı bilmeyenlerin geleceği inşa etmesi beklenemez. Millet aklı ve millet ruhu, ülkemizin selametini temin etme ve bu kutlu yürüyüşü devam ettirme konusunda inşallah kontrolü elden bırakmayacaktır. Rehavete de gaflete de izin vermeyecektir. Bu duygularla hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum. Bu buluşmaların aramızdaki kardeşlik hukukunu geliştirmesini, bizim tam bir kardeşlik ruhuyla bir araya gelmemize bundan sonra vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, “Şehitlerin bizlere emaneti olan değerli kardeşlerimi kahraman gazilerimizi en kalbi muhabbetlerimle hürmetlerimle selamlıyorum. Bu güzel günde Allah’ın selameti rahmeti marifeti hepinizin üzerinize olsun. Rabbimiz buyuruyor ki Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Siz anlayamazsınız. Şu ana kadar pek çok şehit cenaze namazı kıldırdım. Şehitlerin cenaze namazına dururken, tekbir alırken önümüzdeki şehidin tekbirlerimizi ve onun için yaptığımız dualarımızı duyduğunu idrak ederek namazlarını kıldırmaya çalışırım. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ile kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananımı bütün varımı alsın da Huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu bir duadır esasında. Gazilerimiz her zaman hayırla yad ediyoruz. Rabbim milletimiz her türlü kötülükten, hainlerin ihanetinden ve düşmanların saldırılarından muhafaza eylesin” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7