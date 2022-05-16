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Bakan Yanık: “Aile Haftası’ bu yıl da oldukça içerikli, dolu dolu, hiç unutmadığımız bir hafta olacak”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Aile Haftası bu yıl da oldukça içerikli, dolu dolu, hiç unutmadığımız ama bir farkındalık çalışması olsun diye bir kez daha aileye dikkati çektiğimiz bir hafta olacak” dedi.

Politika 16.05.2022, 14:50
Bakan Yanık: “Aile Haftası’ bu yıl da oldukça içerikli, dolu dolu, hiç unutmadığımız bir hafta olacak”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Aile Haftası bu yıl da oldukça içerikli, dolu dolu, hiç unutmadığımız ama bir farkındalık çalışması olsun diye bir kez daha aileye dikkati çektiğimiz bir hafta olacak” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan Millet Kütüphanesinde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bu yılın Aile Yılı gibi planlandığını söyleyen Bakan Derya Yanık, geçtiğimiz yıl aile içinde oluşan sorunların temeline yönelik geniş çerçeveli araştırmalar yaptıklarını bu yıl ise sorunların çözümüne yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi.

“Aile Haftası’ bu yıl da oldukça içerikli, dolu dolu, hiç unutmadığımız bir hafta olacak”

15 Mayıs’ın içinde bulunduğu haftayı biliyorsunuz Aile Haftası olarak kutluyoruz. Çok önemsediğimiz bir hafta. Sadece Bakanlığımızın bir hizmet konusu olarak görmüyoruz aileyi. Aile, bizim toplum olarak da devlet olarak da AK Parti hükümetleri olarak da en başından beri çok önemsediğimiz ve toplumun yapı taşı olarak korunması, geliştirilmesi, problemlerinden arındırılması, her bir aile ferdinin güçlenerek geleceğe hazır hale getirilmesi; saygının, sevginin birlikte üretmenin bilgisinin, bilincinin devam ettirilmesi gerektiği bir alan olarak görüyoruz. Dolayısıyla ‘Aile Haftası’ bu yıl da oldukça içerikli, dolu dolu, hiç unutmadığımız ama bir farkındalık çalışması olsun diye bir kez daha aileye dikkati çektiğimiz bir hafta olacak. Bugün itibarıyla çalıştaylarla başladığımız, 81 ilde 81 il müdürlüğümüz uhdesinde ailenin önemini öne çıkaran etkinliklerle devam ettiğimiz ve aslına bakarsanız 2022 yılını bu anlamda bir ‘Aile Yılı’ gibi planladığımız ve sonrasında yıl sonuna kadar da aile ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırarak, bir izlek oluşturacak şekilde düşündüğümüz bir sürecin başındayız. Bu anlamda bu hafta yapacaklarımız aslında 2022 yılı içerisinde yapacağımız aile temalı, aileyi merkezine alan çalışmalarımızın etüt çalışması olacak. Birtakım ipuçlarını orada kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmış olacağız. Bizim için önemli bir hafta, bizim için çok önemli bir başlık. Sadece Bakanlığın yaptığı herhangi standart çalışmalardan, sosyal hizmet başlıklarından birisi olduğu için değil, gerçekten son derece hayati bir fonksiyon icra ettiği için toplum açısından önemsediğimiz ve hem içerik anlamında hem uygulama anlamında teorik ve uygulama arka planlarını da ayrı ayrı çalıştığımız başlıklar” ifadelerine yer verdi.

2021 yılı sorunların temelini araştırma yılı oldu

Geçen yılın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açısından araştırmalar dönemi olarak değerlendirildiğini söyleyen Bakan Yanık, “Türkiye Aile Yapısı Araştırmamız 5 yılda bir yaptığımız ve çok geniş ölçekte TÜİK ile beraber yaptığımız çalışmamızın saha kısmı bitti. Aile yapısı araştırmasının şimdi artık sonuç ve yorumlama kısmını çalışıyoruz. Ergen profili araştırmamız var. Türkiye üniversite gençliği araştırması var. Boşanma sebepleri araştırmamız var. Şiddet ve şiddetin sebepleri araştırmamız var. Dolayısıyla bütün bu araştırmaların sonuçları ortaya çıktığında biz Türkiye toplumunun 84-85 milyon vatandaşımızın, kaç kişi isek; aile ile ilgili yaklaşımları, problemleri, dönüşen sosyolojik sonuçların ne olduğu, üniversite gençliğinin beklentileri, ergen profilindeki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın beklentileri, şiddetin sebepleri ve sonuçları ile alakalı ölçümlemelerin tamamını; boşanma ile alakalı sebep ve sonuçları, kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü çıkarmış olacağız. Bunlar üzerinden ham sonuçları almaya başladık. Kısmen geçen bir toplantı vesilesiyle sizlerle de paylaşmıştım hatırlarsanız, bütün bu sonuçlardan çıkardığımız teorik çalışmaları, sosyal politikaları ve daha sonrasında ne yapmamız gerektiğini, çünkü asıl önemli kısmı o bizim açımızdan, problemlerin düzeltilmesi, olumlu taraftarımızın geliştirilmesi ve çoğaltılması ile alakalı ne yapılması gerektiğini hep birlikte çalışacağız ve sizinle de inşallah onları yine paylaşmış olacağım. Aile Haftamız kutlu olsun” diye konuştu.

Aile Değerleri ve Değişen Dünya Çalıştayı’nda 4 konu masada

Yarın gerçekleştirilecek olan Aile Değerleri ve Değişen Dünya Çalıştayı hakkında açıklamalarda bulunan Yanık, “Çalıştayımız dört başlıktan oluşuyor. Daha çok aile, değerler, değişen değerler konusuna bir genel projeksiyon tutmak ve bunun üzerinden bundan sonraki aşamalarda yapacağımız çalışmaları da bir anlamda belirlemek üzere dört masa kuracağız. Uzmanlar ve uygulayıcıları tarafından tartışılacak, konuşulacak ve ondan sonra oradan çıkan sonuçlarla beraber sonraki süreçlerde yapacağımız çalışmaları da bir anlamda planlamış olacağız. Böylece 2022 yılı sonuna kadar aile, ailenin problemleri ile aile hususunda yapmamız gerekenlerle ve olumlu taraftarımız, bizi hâlâ ayakta tutan, bizi hala toplum olarak besleyen aile değerlerimizle alakalı onları geliştirmek, yaymak için neler yapabiliriz, onları da hep birlikte inşallah programlanmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

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