Bakan Yanık: “Adana’nın insanı ve insana bakışı bu ülkede her zaman çok önemli bir yerde durmuştur”

Başkentteki Adanalılar Birlik Beraberlik Güçbirliği Gecesi’ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Adana’nın insanı ve insana bakışı bu ülkede her zaman çok önemli bir yerde durmuştur” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkentteki Adanalılar Birlik Beraberlik Güçbirliği Gecesi’ne katıldı. Programda konuşan Bakan Yanık, “Bugün burada olmak benim için gerçekten çok kıymetli ve çok anlamlı. Ben Çukurova’nın bir evladıyım. Beni tanıyan herkes benim hayata bakışımı, insana bakışımı oluşturan özelliğimin önemli ölçüde Çukurova coğrafyası, kültürü, tarihi olduğunu çok iyi bilir. Bu benim için işin duygusal tarafı. Biraz önce Ertan bey, ‘50’lilerde 60’larda Adanalıyım deyince kendiliğinden zenginliğin alameti olarak anlaşılırdı’ dedi. Çukurova, bugün de ama özellikle dün, geride bıraktığımız zamanda da tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, halk kültürü ile folkloruyla ülkemizin en önemli parçalarından, en önemli bölgelerinden birisidir. Bizim görevimiz o kültürü, o folkloru yaşamak, yaşatmak ve bizden sonrakilere bırakmak olduğunu düşünüyorum” dedi.

Burada olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Yanık, “Adana coğrafyasının kültürü, Adana’nın insanı ve insana bakışı bu ülkede her zaman çok önemli bir yerde durmuştur. Mesele sadece hemşehrilik ölçeğinde bir araya gelmek değil. Evet, birbirimizi tanıyoruz, burada tanığımız dostlarımız var. Nihayetinde aynı toprağın insanları olarak birbirimizi severiz. Ama bundan daha önemli Çukurovalılar olarak bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Tarihten aldığımızı geleceğe bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü Adana coğrafyası, kültürü, Adana’nın insanı ve insana bakışı bu ülkede her zaman çok önemli bir yerde durmuştur. Tarihin her döneminde, yakın tarihe baktığımızda da sürekli olarak iç ve dış göç almış, mazluma-mağdura sürekli kucak açmış, ikramda bulunmuş, elindekini paylaşmış cömertliği ile meşhur bir Çukurova’dan bahsediyoruz. Toprağının verdiği gibi etrafına veren, etrafıyla paylaşan bir Çukurova’dan bahsediyoruz. Bugün içinde yaşadığımız zamanda bu kültürün, bu insan anlayışının, bu insana bakışın da bir şekilde yansıtılması ve aktarılması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir tanışma, bir ülfet toplantısı. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu toplantıların ve bu buluşmaların muhakkak suretle devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Çukurova’nın bir evladı, sizlerin bir arkadaşı, kardeşi olarak bu çalışmalara ve toplantılara her zaman koşa koşa gelirim” şeklinde konuştu.