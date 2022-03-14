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Bakan Yanık: “ABD’de, Türkiye’nin terörle mücadelede nerede durduğu konusunda sivil katkıya çok ihtiyacımız var”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin terörle mücadelesinin devam ettiğini vurgulayarak, “Özellikle ABD’nin FETÖ, PKK ve türevleri konusundaki tutumu çok tatsız. O yüzden sizden bir ricada bulunacağım. Bu konuda gerçekten ABD’de, özellikle sosyal anlamda olabildiği kadar Türkiye’nin terörle mücadelede nerede durduğu konusunda sivil katkıya çok ihtiyacımız var. Bu anlamda sizlerin çabalarına her türlü desteği hükümet olarak vermeye hazırız. Türkiye’ye bu mücadelesini, içeride ve dışarıda gerçekten ısrarla devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

Politika 14.03.2022, 11:40
Bakan Yanık: “ABD’de, Türkiye’nin terörle mücadelede nerede durduğu konusunda sivil katkıya çok ihtiyacımız var”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin terörle mücadelesinin devam ettiğini vurgulayarak, “Özellikle ABD’nin FETÖ, PKK ve türevleri konusundaki tutumu çok tatsız. O yüzden sizden bir ricada bulunacağım. Bu konuda gerçekten ABD’de, özellikle sosyal anlamda olabildiği kadar Türkiye’nin terörle mücadelede nerede durduğu konusunda sivil katkıya çok ihtiyacımız var. Bu anlamda sizlerin çabalarına her türlü desteği hükümet olarak vermeye hazırız. Türkiye’ye bu mücadelesini, içeride ve dışarıda gerçekten ısrarla devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 66’ncı Oturumuna katılmak üzere geldiği New York’taki Türkevi’nde Türk vatandaşlarıyla buluştu. Türkiye’de il ziyaretleri yaptığında muhakkak vatandaşlarla buluştuğunu belirterek konuşmasına başlayan bakan Yanık, “New York’a gelip sizlerle buluşmamak olmazdı. Çünkü burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmek son derece önemli. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın, anavatanın selamını iletmiş olayım” dedi.

ABD’de Türk varlığının aslında yeni olmadığını ifade eden Bakan Yanık, “1900’lerden başlayıp devam eden süreçte belki ABD için baktığınızda en eski göçmen gruplarından birisi Türkler olabilir. Fakat maalesef biraz örgütlenme sıkıntısı olan bir milletiz. Bunu biraz ihmal etmişiz. Bugün artık durduğumuz yer itibarıyla yaşadığınız ülkelerde hem entegre olmanın hem bir arada olmanın ne kadar önemli olduğunu kuşkusuz sizler benden iyi biliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Türkiye, uluslararası alanda terör yapılanmalarıyla karşı karşıya bırakıldı”

Türkevi binasının, Türkiye’nin gücünü gösterdiğini belirten Yanık, “Şu çatının altında bulunan insanların her birinin kaygısı Türkiye’nin daha iyi, daha güçlü olmasıdır. Türk vatandaşlarının gittikleri her yerde daha saygın, daha kabul gören ve daha etkin olmasıdır. Birimiz siyasette, birimiz iş hayatında, bir başkası akademik hayatın içinde, sanatta, kültürde. Hangi pozisyonda olursak olalım, hepimizin temel hareket noktası, temel çabası şu göğsümüzde taşıdığımız bayrağı daha etkili, daha saygın kılmak” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, uluslararası alanda maalesef Türkiye’nin terör yapılanmalarıyla karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

“Topluma entegre olmak, o topluma katkıda bulunmak önemli”

Özellikle uluslararası anlamda etkili sayılan ABD gibi Batı’nın belli birtakım başkentlerinde yaşayan vatandaşların kendi yaşadıkları toplumlarda entegre olmalarının önemine dikkat çeken Bakan Yanık, “Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bunu ısrarla vurguladı. Entegre olmak o toplumun bir parçası olarak üretmek, o topluma katkıda bulunmak önemli. Ancak, öbür taraftan kendi kültürel kimliğimizi, Türkiye ile olan bağımızı kaybetmeden Türkiye’nin birer kültür elçisi, bir ticaret elçisi, belki akademide bir ilim elçisi olmak çok önemli. Çünkü bugünkü son yaşanan olaylara baktığımızda dünyada kaosun, çatışmanın da eksik olmadığı dönemleri yaşıyoruz. O halde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Türkiye’de yaşayan veya yaşamayan, dışarıda olan olmayan herkes için güç birliği yapmak ülkemizin menfaatlerini savunmak hepimiz için bir borçtur diye düşünüyorum. Hepimizin bir kimliği olabilir, ayrı ayrı siyasi görüşleri taşıyor olabiliriz ama Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olduğunda ve bir çatışmayla karşı karşıya kaldığımızda kimse bizim siyasi kimliklerimize bakmayacak. Kimse bizi diğerinden ayırmayacak. Dolayısıyla bir tane Türkiye var ve hepimiz kendi kimliklerimizin yanında pekala ortak bir duygudaşlıkla bu kavgayı verebiliriz. Neye inanıyorsak inanalım, hangi görüşü taşıyorsak taşıyalım o kimlikler bizi birbirimizden koparmak için değil, aslında birbirimizi anlamayı kolaylaştırmak içindir. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bütün bunların üstünde ve ötesinde bir anlamı olduğu kanaatindeyim. Böyle olduğu için sizlerle buluşmayı çok istedim. Çünkü buradaki varlığınız gerçekten bizim için çok önemli” dedi.

“ABD’de de aile ataşelikleri kurmayı planlıyoruz”

Özellikle yurt dışındaki vatandaşların hem sosyal ihtiyaçları hem kültürel ihtiyaçları hem de yaşadıkları ülkedeki ilişkilerini doğru kurmaları bakımdan bakanlık olarak önümüzdeki süreçte Türk topluluklarının yoğun yaşadığı Avrupa’dan başlayarak ABD’de aile ataşelikleri kurmayı planladıklarını ifade eden Yanık, “Biliyorsunuz velayet konusu problemi var. Vatandaşlarımıza aile hukukundan kaynaklı hukuksal problemlerinde destek olmak için Düsseldorf’ta aile ataşelikleri kurduk. Almanya’dan devam ederek Türk toplumunun yoğun olduğu yerlerde inşallah kurmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Mücadelemiz bitmiyor”

Türkiye’nin son derece özel bir coğrafyada bulunduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Biz maalesef terörle, çeşitli siyaset mühendislikleri ile geçmişten bugüne terbiye edilmeye çalışılan bir ülkeyiz. Şükürler olsun milletin azmi, devletin kararlılığıyla bütün bu badirelerin üzerinden bir şekilde geldik. Ama mücadele takdir edersiniz ki bitmiyor. Özellikle ABD’nin FETÖ, PKK ve türevleri konusundaki tutumu çok tatsız. O yüzden belki size bir parça zor olabilecek bir alanda ricada bulunacağım. Bu konuda gerçekten ABD’de, olabildiği kadar Türkiye’nin terörle mücadelede nerede durduğu konusunda sivil katkıya çok ihtiyacımız var. Bu anlamda sizlerin çabalarına her türlü desteği hükümet olarak bizler vermeye hazırız. Türkiye’ye bu mücadelesini, içeride ve dışarıda gerçekten ısrarla devam ettirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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