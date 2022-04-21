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Bakan Yanık: "20 yıllık dönemde ihtiyaç her neyse AK Parti hükümetleri onu ürettiler, hayata geçirdiler"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak ziyareti çerçevesinde esnafı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Belediye ziyaretinde konuşan Bakan Derya Yanık, "Türkiye’mizin dört bir yanı otoyollarla, köprülerle geçitlerle, işletmelerle istihdam alanlarıyla eğitim yuvalarıyla, sağlık merkezleriyle ihtiyaç her neyse AK Parti hükümetleri onu ürettiler, hayata geçirdiler" şeklinde konuştu.

Politika 21.04.2022, 17:58
Bakan Yanık: "20 yıllık dönemde ihtiyaç her neyse AK Parti hükümetleri onu ürettiler, hayata geçirdiler"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak ziyareti çerçevesinde esnafı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Belediye ziyaretinde konuşan Bakan Derya Yanık, "Türkiye’mizin dört bir yanı otoyollarla, köprülerle geçitlerle, işletmelerle istihdam alanlarıyla eğitim yuvalarıyla, sağlık merkezleriyle ihtiyaç her neyse AK Parti hükümetleri onu ürettiler, hayata geçirdiler" şeklinde konuştu.

Bir dizi ziyaret ve iftar programı için Zonguldak’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Valilik makamı ziyareti sonrasında esnafı ziyaret etti. Gazipaşa Caddesi’ndeki esnafla görüş alışverişinde bulunan Bakan Yanık, talepleri dinledi. Bakanın programı AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ziyareti ile devam etti. AK Parti il teşkilatında partililer ile bir araya gelen Bakan Derya Yanık buradan da Zonguldak Belediyesi’ne geçti. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tarafından karşılanan Bakan Yanık, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Zonguldak’ın önemine dikkat çeken Bakan Derya Yanık, "Bugün Zonguldak’ta olmaktan son derece mutluyum. TTK ile Kdz. Ereğli demir çelik işletmeleriyle Zonguldak’ın dışında bütün Türkiye’nin yakından takip ettiği illerden birisi. Hem şehri ziyaret hem bu akşam güzel bir büyüklerimizle iftar yapmak Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşmak için Zonguldak’tayız. Belediye başkanımızın yol boyunca Zonguldak ile alakalı ufkunu vizyonunu hayallerini paylaşmış olmaktan son derece mutluyum. Zonguldak’ın geleceğinde inşallah planlı, burada yaşayan insanların ihtiyacına cevap veren ve aynı zamanda onların sosyal ihtiyaçlarını da gözeten bir belediyecilik anlayışıyla burada güzel hizmetlere vesile olacak. AK Parti siyaseti yerel belediyecilikle, yerel yönetimlerin omuzlarından yükselen bir siyasettir. AK Parti siyasetinde yerel yönetimler çok özel ve ayrı bir yerde durur. Yerel yönetimlerin başarısı sadece milletimizin memnuniyeti ve bizim siyaseten verdiğimiz sözlerin de tutulması anlamına gelir. Başkanımızın gayretli çalışmalarının ve geleceğe dönük ufkunun genişliği beni fevkalade mutlu etti. İnşallah Zonguldak’a çok daha güzel çalışmalar yapmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"20 yıllık dönemde üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirdik"

AK Parti iktidarları döneminde çeşitli alanlarda yapılan hizmetleri aktaran Bakan Derya Yanık, "20 yıllık AK Parti döneminde her dönem merkezi ve yerel iktidarlarımızda vatandaşımızın ihtiyacını gözeten vatandaşımızın gelecekteki ihtiyacını da öngören Türkiye’nin güçlü, geleceğe taşınan, bölgesinde ve dünyada sesinin ve sözünün duyulduğu bir ülke olması için yapmamız gereken ne varsa istihdamdan eğitime, sağlıktan, sosyal hizmetlere kadar her alanda milli güvenlikten, savunmaya kadar üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirdik. Bundan çok kısa süre içerisinde Teoman Duralı hocamıza hürmeten ismini verdiğimiz tüneller geçitler açıldı. Türkiye’mizin dört bir yanı otoyollarla, köprülerle geçitlerle, işletmelerle istihdam alanlarıyla eğitim yuvalarıyla, sağlık merkezleriyle ihtiyaç her neyse AK Parti hükümetleri onu ürettiler hayata geçirdiler. Biz de bakanlık olarak sosyal hizmetler noktasında her türlü çalışmayı her türlü ihtiyacı yerinde üretmeye, geliştirmeye ve milletimizin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Zonguldak’ta da kendi kuruluşlarımızı da çalışmalarımızı yerinde görmüş olacağız. Hem de önümüzdeki ne süreçte yapmamız gerektiği ile alakalı Valimizle, belediye başkanımızla, il müdürümüzle değerlendirmiş ve tasarlamış olacağız. Bu anlamda mülki idaremizin bir anlamda takım kaptanı olarak sevk ve idaresinde merkezin çalışma şevkini, hizmet şevkini yerele taşıyan bir güç olarak eş güdümlü ve uyumlu bir biçimde çalışmasının bizim için karşılığı tartışmamışız. Bu anlamda valilerimiz, belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızın inşallah fevkinde daha güzel hizmetleri Zonguldak’ımızın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde icra etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ziyarette Bakan Derya Yanık’a hediye takdim edildi.

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