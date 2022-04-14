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Bakan Varank: “Yıllarca AKM projesini engellediler”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerine çok daha güzelini ve kullanışlısını yapacağımızı söylememize rağmen, yıllarca AKM projesini engellediler. Konuyu ideolojik saplantı, bir kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürerek ülkeye vakit kaybettirdiler” dedi.

Politika 14.04.2022, 16:54
Bakan Varank: “Yıllarca AKM projesini engellediler”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerine çok daha güzelini ve kullanışlısını yapacağımızı söylememize rağmen, yıllarca AKM projesini engellediler. Konuyu ideolojik saplantı, bir kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürerek ülkeye vakit kaybettirdiler” dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Mali Destek Programı çerçevesinde KHAS Yenilikçi Endüstriler Programı (YEP) Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen DESIGNHUB-IST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin açılışı Fatih Cibali’de bulunan Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’un 2021 yılında Londra, Berlin ve Paris’ten sonra Avrupa’nın en çok yatırım yapılan dördüncü şehri olduğunu belirtti. Bakan Varank, AKM projesinin yıllarca engellendiğini ancak yeni yapılan AKM’nin dünyanın önemli bir kültür ve sanat merkezi olduğunu söyledi.

“129 projeye yaklaşık 132 milyon lira destek sağladık”

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bakanlığımıza bağlı 26 Kalkınma Ajansımızla kuzeyden güneye, doğudan batıya şehirlerin ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeleri de ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak paydaşlarımızla birlikte geliştirip uyguluyoruz. Ajanslarımızla bugüne kadar 24 binden fazla projeye 15 milyar liraya yakın destek sağladık. Malumunuz İstanbul bir dünya metropolü. Türkiye ekonomisindeki ağırlığı ve küresel ekonomi ile entegrasyonu açısından Türkiye’nin amiral gemisi konumunda. Bu doğrultuda, şehirlerin ve markaların adeta dünyaya açılan penceresi olan yenilikçi endüstrilerin İstanbul’daki ağırlığını artırmak üzere ortak akılla kolları sıvadık. Finansman, insan kaynağı ve fiziksel altyapı ihtiyaçlarını gidermek üzere Yenilikçiaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programını başlattık. Bu programda, ürün ve hizmetlerde katma değerin tasarımla artırılmasını ve özgün kültürel üretim süreçleriyle yerel zanaatların güçlendirilmesini önceliklendirdik. Program çerçevesinde bugüne kadar 129 projeye yaklaşık 132 milyon lira destek sağladık. İşte bugün bu projelerden biri olan DESİGNHUB İstanbul Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin resmi açılışı vesilesiyle huzurlarınızdayız. Kadir Has Üniversitesi tarafından geliştirilen bu projeye yaklaşık 1 buçuk milyon lira destek sağladık. Merkez, eğitim-atölye-kuluçka modeliyle İstanbul’da yenilikçi endüstriler ekosistemini besleyen önemli merkezlerden biri olacak” diye konuştu.

“İstanbul 2021’de Avrupa’nın en çok yatırım yapılan dördüncü şehri oldu”

Sözlerine devam eden Bakan Varank, “Geçtiğimiz yıl Bilişim Vadisi’nde bir Tasarım Kümelenmesi oluşturduk. Biliyorsunuz, Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin başarılı girişimlere dönüştüğü Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi. Sadece iki buçuk yıl önce resmi açılışını yaptığımız Bilişim Vadisi, bugün bilgi ve iletişim teknolojilerinden yazılıma, elektronikten oyun geliştirmeye kadar yaklaşık 3 yüz Ar-Ge firmasına ve 3 binin üzerinde nitelikli personele ev sahipliği yapıyor. Geliştirdiğimiz politikaları daha etkin bir şekilde uygulayabilmek için uluslararası kaynakları da azami oranda kullanmaya çalışıyoruz. Bunların başında da AB ile ortak finansman sağladığımız Rekabetçi Sektörler Programı var. Bugüne kadar 88 projeye 780 milyon euro destek sağladık. Desteklediğimiz işler arasında yenilikçi endüstrileri merkezine alan projeleri önceliklendirdik. Rekabetçi sektörler programı dışında uluslararası finansman anlamında projelerinize AB programları ile fon bulabilirsiniz. Yabancı fonlar önemli. Çok büyük imkanlardan bahsediyoruz. Lütfen 2021-2027 döneminde yürütülecek Ufuk Avrupa programında açılacak çağrıları yakından takip edin, başvuru yapın konsorsiyumlar kurun. Böylece, en gelişmiş araştırma altyapılarında en yetkin aktörler ile çalışma imkanına erişin. İstanbul’u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirmek için girişimci dostu bir iklim oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Öyle ki İstanbul, yatırım sayısı olarak 2021 yılında Londra, Berlin ve Paris’ten sonra Avrupa’nın en çok yatırım yapılan dördüncü şehri oldu” ifadelerini kullandı.

“Yıllarca AKM projesini engellediler”

AKM projesinin yıllarca engellendiğini söyleyen Bakan Varank, “Diğer taraftan İstanbul’un kültür ve sanat envanterine çok önemli eserler kazandırmaya da ara vermeden devam ediyoruz. Bizim, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek, fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayan bir şehircilik anlayışımız var. Atatürk Kültür Merkezi binasıyla ilgili yapılan çirkin kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Yerine çok daha güzelini ve kullanışlısını yapacağımızı söylememize rağmen, yıllarca AKM projesini engellediler. Konuyu ideolojik saplantı, bir kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürerek ülkeye vakit kaybettirdiler. Şükür ki yeni AKM sadece İstanbul ve Türkiye’nin değil dünyanın önemli bir kültür ve sanat merkezi oldu. İmparatorlukların merkezi olmuş, UNESCO’nun “Tasarım Şehirleri” arasında yer alan İstanbul’un her alanda marka değerini yükseltmek önceliğimiz. Bunun için de kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler ve STK’lar arasında güç birliğine ve eşgüdüme ihtiyacımız var. Biz bunu kalkınma ajansımızla sağlıyoruz, bundan sonra da elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, açılışını yaptığımız merkezin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Projeyi geliştirip bugüne getiren Kadir Has Üniversitesi ve sağladıkları mali ve teknik desteklerinden dolayı İstanbul Kalkınma Ajansımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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