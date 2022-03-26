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Bakan Varank: “Ülkemiz son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, Türkiye’ye 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektiklerini açıklayarak, "Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra inşallah, yeni küresel ekonomi düzeninin parlayan bir yıldızı olacak" dedi.

Politika 26.03.2022, 12:18
Bakan Varank: “Ülkemiz son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, Türkiye’ye 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektiklerini açıklayarak, "Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra inşallah, yeni küresel ekonomi düzeninin parlayan bir yıldızı olacak" dedi.

Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılış programına katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçe Belediyesi öncülüğünde başlatılan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan evlerin anahtar teslim törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törence Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Vali Erdinç Yılmaz birer konuşma yaptı.

Ülkenin dört bir yanında yatırımların hız kesmemden devam ettiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında, şehirlerimizin ekonomisini güçlendirecek, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırımlar yapıyoruz. Hamdolsun, bu yatırımların sayısı ve büyüklüğü öyle arttı ki inanın açılışlarına yetişmekte dahi zorlanıyoruz. Sadece şu son haftada Amasya’dan Çorum’a, Uşak’tan Kahramanmaraş’a birçok ilimizde devasa projelerin ve yatırımların açılışlarını yaptık. Üretim ve istihdamın dinamosu olan fabrikaları, deri ve altın sektörlerinde Türkiye’nin en modern tesislerini illerimize kazandırdık. Çok yoğun bir gündemde koşturuyoruz, ama emin olun, bu süreçte bizlerin en temel motivasyon kaynağı yine sizlersiniz. Burada olduğu gibi, her gittiğimiz şehirde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanıyoruz. Bu teveccüh herkese nasip olmaz, elbette farkındayız. Biz de buna layık olabilmek için yatırımcısından girişimcisine, gencinden kadınına, işçisinden memuruna kadar bu ülkeye değer katan herkesle omuz omuza çalışıyoruz. Hep daha fazlasını yapmak üzere kafa yoruyoruz. İşte şimdi de Osmaniye Bahçe’de huzurlarınızdayız. TOKİ tarafından inşa edilen konutların anahtarlarını sahiplerine teslim edeceğiz. Bildiğiniz gibi TOKİ, vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha güvenli ve daha sağlıklı yaşam ortamları sunmak üzere güzel işlere imza atıyor. 2002’den bu yana 81 ilimizde toplamda 837 bin konut inşa etti. Bugün bu konutlardan 135 tanesini daha sahipleriyle buluşturuyoruz. İnşallah 2023 yılında inşa edilen konut sayısı 1 milyon 200 bine çıkmış olacak. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Bu ülke insanını hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu da öyle sadece süslü sözlerle ya da hamasetle değil 20 yıldır hep yaptığımız gibi yine icraatlarımızla yapacağız” diye konuştu.

2021 yılında 294 girişiminiz 1,6 milyar dolar yeni yatırım aldı”

Geçen yıl ihracatın kendi rekorlarını kırarak 225 milyar doları geçtiğini kaydeden Bakan Varank, “Türkiye ekonomisi pandemi sürecinde gücünü ve bağışıklığını en iyi şekilde kanıtladı. Şimdi de etrafındaki savaş koşullarına rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine bina ettiğimiz yeni ekonomi modelimizle birlikte bu başlıkların hepsinde büyük başarılar elde ediyoruz. Bakınız, küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, ülkemize 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Bu geleneksel yatırımların yanında, teknoloji tabanlı girişimcilikte de adeta çağ atladık. 2021 yılında 294 girişimimiz 1,6 milyar dolar yeni yatırım almayı başardı. Bir diğer heyecan verici gelişmeyi de ihracat cephesinde yaşıyoruz. Geçen yıl ihracatımız kendi rekorlarını kırarak 225 milyar doları geçti. Bu yılın ilk aylarındaki performansımız da ihracatın artarak devam ettiğini gösteriyor. Artık Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar sonrasında, alternatif bir global üretim merkezi olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu makro göstergeler ülkemizin potansiyelini göstermesi açısından oldukça önemli. Buralardaki olumlu gelişmelerden elbette memnunuz. Ama aynı zamanda, enflasyondaki önemli oranda yurtdışı kaynaklı olumsuzlukların da farkındayız. Bunu dizginleyebilmek için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde yoğun çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda bu sorunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra inşallah, yeni küresel ekonomi düzeninin parlayan bir yıldızı olacak” dedi.

“Ülkemiz son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdi”

Osmaniye’nin ülke ekonomisine katkılarından da bahseden Varank, “Bir bütün olarak baktığınızda, ülkemiz son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdi. Ama elbette elde ettiğimiz başarılar kadar önemli bir husus daha var. O da, bu büyüme ve ilerlemeden milletimizin her kesiminin, ülkemizin her şehrinin azami ölçüde faydalanabilmesi. Devamında da ülke ekonomisine her yıl daha fazla katkı sunması. Biz zaten şehirlerimizin her birini ulusal ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz. Baktığınızda, Osmaniye de ülkemiz ekonomisine katkısını her geçen gün artırıyor. 2004 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen Osmaniye, 2020 yılında 19 Milyar liranın üzerinde bir milli gelir oluşturdu. Bunun detaylarını incelediğimizde, Osmaniye’deki sanayi performansının muazzam şekilde arttığını görüyoruz. 2004’te sanayinin Osmaniye milli geliri içindeki payı yüzde 16 iken; 2020’de iki kattan fazla artarak yüzde 34’e yükseldi. Tabi bu artış ilimizin ihracatına da yansıyor” ifadelerini kullandı.

“Osmaniye 2021 yılında 418 milyon dolar ihracat yaptı”

2002 yılında 1 milyon ihracat yapamayan Osmaniye’nin 2021 yılında 418 milyon dolar ihracat yaptığına değinen Bakan Varank, “2002 yılında 1 milyon dolarlık bile ihracat yapamayan Osmaniye, 2021 yılında 418 Milyon dolar ihracat yaptı. Tabi biz de, şehrimizin bu süreçte kaydettiği gelişmeye Bakanlık olarak elimizden geldiğince destek oluyoruz. Buradaki sanayi altyapısını iyileştirmek üzere OSB ve KSS’leri destekledik. Bizden önce Osmaniye’de sadece adı olan 2 OSB vardı. Osmaniye ve Kadirli OSB’ler. Adı vardı diyorum, çünkü buraların yalnızca 3 parselinde sadece 25 kişiyle üretim yapılıyordu. Ama biz geldik ve buralara bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 150 Milyon lira yatırım yaptık. Bugün itibarıyla bu OSB’ler 16 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Hani biraz önce ilimizin sanayide yaptığı atılıma dair rakamlar verdim. İşte o başarılı rakamlar bizim geliştirdiğimiz bu OSB’lerden ve cevval sanayicilerimizin üstün çabalarından kaynaklanıyor. Tabi, ilimizdeki OSB’leri daha da büyütmekle ilgili birtakım beklentiler ve girişimler olduğunun farkındayız. Biz elbette ki bu istekleri olumlu değerlendiriyoruz. Gerek Osmaniye gerek Kadirli OSB’lerin genişleme taleplerini, Gerekse Düziçi, Sumbas ve Toprakkale’ye yeni OSB kurulması taleplerini yakından takip ediyoruz. Ama bu noktada, başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere birçok kurumumuzun görüşünü almayı gerektiren bir süreç var. Tüm kurumlarımızın onayını müteakip Şehrimize yeni sanayi alanlarını ivedilikle kazandıracağız. Diğer taraftan, sanayi altyapısına yaptığımız yatırımların yanında, işletmelerimize de önemli destekler veriyoruz. KOSGEB aracılığıyla, 2003’den bu yana, Osmaniye’deki KOBİ’lerimize bugünün rakamlarıyla 156 Milyon Lira finansman desteği sağladık. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız, kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının 218 projesine 86 Milyon liranın üzerinde kaynak aktardı. İlimizdeki özel sektör yatırımlarını artırmak üzere 2003’ten bu yana 7,3 milyar lira yatırım öngörüsü olan 478 yatırım teşvik belgesi düzenledi” şeklinde konuştu.

“Osmaniye nitelikli insan kaynağı ile büyük bir potansiyele sahip”

Osmaniye’de gelişmeye açık alanları tespit ettiklerini belirten Varank, “Osmaniye’de rakamlarla da sabit, dikkat çekici bir gelişme var. Ama biz şehrimizin, sahip olduğu verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan kaynağı ile çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bunun için de bir terzi misali Osmaniye’deki gelişmeye açık alanları tespit ediyor, yenilikçi projelerimizle bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Mesela, ilimizin sembolü olan coğrafi işaretli ürünümüz Osmaniye Yer Fıstığı. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın desteği İle hem ilimizin hem de meşhur fıstığının tanıtımını yapacak Osmaniye Yer Fıstığı Müzesi’ni kurduk. Bugün bu müzenin kurdelasını da keseceğiz. Benzer şekilde, Karaçay deresini de bu şehrin sembol mekanlarından biri yapıp turizme kazandırmak üzere kolları sıvadık. Kalkınma ajansımızın sağladığı 5 milyon Liralık destekle yürütülen proje ile, burada iyileştirme çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmaniye Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve diğer protokol üyeleri tarafından konut almaya hak kazanan vatandaşlara anahtar teslimi yapıldı.

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