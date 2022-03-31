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Bakan Varank: "Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmalar, ‘Teknolojilerimizi Türkiye’de geliştirebilir miyiz’ diye arayış içerisindeler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmaların Antalya’ya gelmek için arayış içerisinde olduklarını belirterek, "Şu anda dünyadan farklı firmalar, özellikle Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmalar, ‘acaba biz Antalya’ya gelebilir miyiz, şirketlerimizi oraya taşıyabilir miyiz, teknolojilerimizi orada geliştirebilir miyiz’ diye arayış içerisindeler" dedi.

Politika 31.03.2022, 11:59
Bakan Varank: "Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmalar, ‘Teknolojilerimizi Türkiye’de geliştirebilir miyiz’ diye arayış içerisindeler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmaların Antalya’ya gelmek için arayış içerisinde olduklarını belirterek, "Şu anda dünyadan farklı firmalar, özellikle Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmalar, ‘acaba biz Antalya’ya gelebilir miyiz, şirketlerimizi oraya taşıyabilir miyiz, teknolojilerimizi orada geliştirebilir miyiz’ diye arayış içerisindeler" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti milletvekilleri ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş tarafından karşılanan Varank, ardından partililere seslendi.

Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) dünya liderlerinin ağırlandığını hatırlatan Bakan Varank, Antalya’nın güçlü ve değerli bir marka olduğunu ve dünya barışına katkı sağladığını söyledi.

Antalya’yı tarım ile turizmin yanında sanayi, teknoloji ve bilimin başkenti yapmak istediklerini kaydeden Varank, “Türkiye’nin en büyük bilim merkezi, Kepez Belediyesi’nin ön alması ve bizim desteklerimizle açılmış oluyor. Binlerce misafire ev sahipliği yapacak, Türkiye’nin milli teknolojide geldiği noktayı gösterecek bütün ürünlerin tanıtılacağı, şenliklerin yapılacağı ve bilim konuşmalarının gerçekleştirileceği BilimFest’in açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Antalya’nın potansiyelinin farkında olduklarını aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Antalya’ya yapılan yatırımların sadece Antalya’ya değil, tüm Türkiye’ye nasıl kazandırdığını gayet iyi biliyoruz. Bu şuurla 19-20 yıldır bu şehre yatırım yapmaya, Antalyalıların bizim gönlümüzdeki yerlerine değecek şekilde, onları kalkındırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz.”

Varank, bakanlık olarak bilimi ön plana çıkarmak istediklerine vurgu yaparak, “Geçen yıl ilk kez dünyada gerçekleştirilen, Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları, bu yıl Antalya’da gerçekleşecek. Bunun gibi bilimsel faaliyetlerle biz Antalya’yı ön plana çıkartacağız. Şuanda dünyadan farklı firmalar, özellikle Ukrayna ve Rusya’dan farklı firmalar, ‘acaba biz Antalya’ya gelebilir miyiz, şirketlerimizi oraya taşıyabilir miyiz, teknolojilerimizi orada geliştirebilir miyiz’ diye arayış içerisindeler. Bu manada bilime ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Antalya’yı başımızın tacı etmeye devam edeceğiz” diyen Bakan Varank, “İnşallah önümüzdeki dönemde yine yerel yönetim anlamında doğru adresleri yakalayarak biz şehrimizin marka değerini arttıracağız. Şuanda özellikle Rusya- Ukrayna savaşında insanlar kendilerine güvenli bir liman aradıklarında akıllarına gelen ilk adres Türkiye oluyor, Türkiye’deki ilk adres de Antalya oluyor” sözlerine yer verdi.

İstanbul’daki barış görüşmelerinde Ukrayna ve Rusya barış müzakerecilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ayakta alkışladıklarına dikkat çeken Varank, “Bu fotoğraftan herhalde etkilenmeyen kimse olmamıştır. Biz sadece kendi ülkemizin güven ve istikrar içerisinde müreffeh bir yaşam sürmesini istemiyoruz, biz bölgemizde de dünyada da barışı destekliyoruz. Taşın altına elin konulması gerekiyorsa, bunu da yapan ülke biziz. İki savaşan ülkenin güvenini kazanabilmek dünyada her lidere nasip olacak bir durum değil. Cumhurbaşkanımızın bu 20 yılda Türkiye’de oluşturduğu güven ve istikrarı dünyada da gösteriyor olması ve herkes kesimin takdirini topluyor olması bizim açımızdan gurur verici. Cumhurbaşkanımızın kıymetini çok daha iyi bilmemiz lazım” diye konuştu.

Antalya’ya verdiği önem ve kıymet için teşekkür ettiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise “Antalya, Türkiye’nin en önemli ve güzel şehirlerinden bir tanesi. Turizmin, tarım ve tarihin başkenti. Bu Antalyamızın son 20 yılda daha fazla yatırım alması, turizm ve tarı anlamında öneminin artırılması, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli bakanlarımız vesilesiyle oldu” dedi.

Bakan Varank ardından Kepez ilçesindeki BilimFest’in açılışın törenine katılmak üzere parti binasından ayrıldı.

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