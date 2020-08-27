Bakan Varank: "Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA’larımızı Ukrayna’ya tedarik ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA’larımızı biz Ukrayna’ya şu anda tedarik ediyoruz ve yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek. Akıncı’da mesela Ukrayna’dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileşmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Ukrayna’nın tarih, kültür ve coğrafya noktasında yakın bağlara sahip iki ülke olduğunu, bu bağların 2011 yılında ilan edilen stratejik ortaklıkla daha da sağlamlaştırıldığını söyledi. Bu ziyaretin sanayinin kritik sektörlerinde yeni işbirliklerinin kurulması açısından önemli bir başlangıç olacağını umduğunu belirten Varank, "Ziyaret programınızın savunma, havacılık ve gemi inşa gibi stratejik sektörler odağında gerçekleşiyor olması son derece isabetli" ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Türkiye’nin kabiliyetleri açısından birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu dile getiren Varank, "Stratejik düzeyli işbirliğimizin daha sistematik ve kurumsallaşmış yapıya dönüşmesini sağlayarak artık ortak proje geliştirme, ürün geliştirme ve ortak teknolojik araştırmalar boyutunda başlattığımız işlerde hızla netice almaya odaklanmalıyız. Cumhurbaşkanlarımız arasında bu meseleler çok sıkı biçimde takip ediliyor. Son dönemde önemli gelişmeler oldu. Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA’larımızı biz Ukrayna’ya şu anda tedarik ediyoruz ve yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek. Akıncı’da mesela Ukrayna’dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileşmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Sayın Zelenskiy’nin Ukrayna’da havacılığa dönük yatırım konusunda ne kadar istekli olduğunu ve bu konuyu takip ettiğini biliyoruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek, bu işlerin meyvesini almak istiyoruz" diye konuştu.