Bakan Varank Osmanlı kenti Safranbolu’yu gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesini gezdi.

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Karabük’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, program kapsamında Safranbolu ilçesini gezdi. Tarihi ilçe hakkında Valilik Basın Müdürü Bilal Yatmaz tarafından bilgilendirilen bakan vatandaşlara Safranbolu simidi dağıttı. Esnaftan alışveriş yapan Bakan Varank, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi’nde kadınların el emeği ile yaptığı rölyef sergisini gezerek 2 bin TL değerindeki eseri satın alıp destek oldu.

Gezinin sonunda 1654 yılında Cinci Hoca Hüseyin Efendi tarafından Koca Mimar Kasım Ağa’ya yaptırıldığı tahmin edilen Cinci Han’ı ziyaret etti. Kahve müzesini gezen Bakan Varank, ilçeden ayrıldı.

Bakan Varank’a gezide Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, kurum müdürleri eşlik etti.

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