Bakan Varank muhalefet partilerine yüklendi:

Muhalefet partilerinin gençler üzerinde kayda değer bir önerilerinin olmadığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün vapurlarda kullanılmak üzere logolu karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen bir muhalefetle karşı karşıyayız" dedi.

Öğrencilerin öğretmen olmadan oyunlaştırma yöntemini kullanarak yazılım alanında sınırlarını keşfetme prensibine dayalı 42 Kocaeli Yazılım Okulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımı ile Bilişim Vadisi’nde açıldı. Açılışa Bakan Varank’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrenciler ve davetliler katıldı. Öğretmen olmadan oyunlaştırma yöntemi kullanılarak yazılımın öğretildiği okuldan mezun olan birçok öğrenci ise mezun olur olmaz iş bulma imkanına sahip oluyor. Yazılım okulu açılışında konuşan Bakan Varank, okuldaki öğrencilerin birçok avantaja sahip olacaklarını söyledi. Konuşmasında muhalefet partilerinin gençler üzerinde kayda değer bir önerilerinin olmadığını söyleyen Bakan Varank, ”Bugün vapurlarda kullanılmak üzere logolu karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Dillerinden gençleri düşürmüyorlar ama gençlerimizin geleceği mevzu bahis olduğunda hiçbir somut, kayda değer önerileri yok” diyerek sitem etti.

“42 Kocaeli’de eğitim görecek öğrencilerimiz İstanbul’a göre daha şanslı”

42 Kocaeli’nin Bilişim Vadisi içerisinde olduğundan öğrencilerin çok şanslı olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bilişim Vadisi’nde, teknoloji ekosisteminin tam göbeğinde eğitim alacaklar. Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere birçok teknoloji şirketiyle aynı kampüsü paylaşacaklar. İnanıyorum ki, burada da sabahlayan öğrencilerimiz olacaktır. Bunu düşünerek Bilişim Vadisi’nin gerekli önlemleri alması lazım. 42 Kocaeli’de eğitim görecek tüm öğrencilerimize ben şimdiden başarılar diliyorum. Tüm bu süreçlerden sonra eminim ki yüzlerce gencimiz olumlu işlerde kendilerine yer bulacaklar. Gerçekten bu yenilikçi modelde eğitim alan öğrencilerimizin yazılım alanında fark oluşturacaklarını düşünüyorum” dedi.

“Karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen bir muhalefetle karşı karşıyayız”

Muhalefet partilerinin gençler üzerinde her hangi bir önerilerinin olmadığını ifade eden Varank, “Biz yazılım diyoruz, yapay zeka diyoruz, uzay çalışmaları diyoruz, çığır açan teknolojiler diyoruz. Ve bu yolda elimizdeki tüm imkanları seferber edip, gençlerimizi bu alanlara yönlendirmenin çabası içinde oluyoruz. Ama diğer yanda maalesef gerçeklikten kopuk bir muhalefetle baş etmek durumunda kalıyoruz. Bugün vapurlarda kullanılmak üzere logolu karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Dillerinden gençleri düşürmüyorlar ama gençlerimizin geleceği mevzu bahis olduğunda hiçbir somut, kayda değer önerileri yok. İstihdam önerisi olarak muhtarların yanında memurluğu gençlerimize reva gören bir ana muhalefet partisi lideri var. Ama sorsanız memleketin geleceğine talip. Bizler gençlerin sabah okula giderken ’Otobüsüm yolda kalır mı?’ diye düşünmesini istemiyoruz. Bizim gençlerimiz ulaşım teknolojilerinde çığır açan projeler üretsin istiyoruz" diye konuştu.

"Muhteşem gençlerin hikayelerini dinlemekle meşgulüz"

Gençlerden başarılı çalışmalar beklediklerini de sözlerine ekleyen Bakan Varank, "Bizler başka ülkelerin uzaya fırlattığı roketi canlı yayında izlerken iç geçiren gençler değil, fırlatma tesislerinde geri sayım için yerini alan gençler görmek istiyoruz. Bir türlü aşamadıkları eziklik kompleksi ile ülkesine ve gencine hiçbir hayali layık görmeyenlerle yol alamayız. Çünkü bizler hayalleri için hiçbir hudut tanımayan, engellerinden ilhamlar çıkaran muhteşem gençlerin hikayelerini dinlemekle meşgulüz. İşte TEKNOFEST ile gençlerimizin heyecanına, gelecek hayallerine şahit olmak bizlere çok büyük motivasyon sağlıyor” şeklinde konuştu.