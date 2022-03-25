Bakan Varank, Maraş dondurmasını satırla kesti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyaca ünlü Maraş dondurmasını satır ile kesti.

Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi ile Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’nin açılışı katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Bakan Varank, öğle yemeği programı sonrası Maraş dondurması kesti. Yaklaşık 300 kilogramlık dondurmayı önce Alpedo-Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kesti. Satırla dondurma kesen Bakan Varank’a, Kervancıoğlu dondurma ikramında bulundu.

Dondurma şovu sonrası açıklama yapan Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş dondurma şehri, bugün de kentimizde değerli misafirimiz bakanımızı misafir ettik. Bakanımız ile beraber Maraş dondurmamızı kestik. Büyükelçimiz de buradaydı ve dondurma ikramında bulunduk. Biz kendimizi turizm elçisi ilan ettik ve gelen misafirlerimize yöresel lezzetlerimizi ikram edip Maraş dondurmamızı kesiyoruz. Biz her platformda kentimizi tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.