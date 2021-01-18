Bakan Varank kendi kullandığı makam aracıyla Kilis’e geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’ten kendi kullandığı makam aracıyla Kilis Valiliğine geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’teki programından sonra Kilis Valisi Recep Soytürk ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de içinde bulunduğu makam aracını kendisi kullanarak Kilis Valiliğine geldi. Bakan Varank’ın kullandığı otomobil valilik bahçesine geldi. Burada Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Varank, valilik şeref defterini imzaladı. Valilik makamına geçen Varank, basına kapalı bir toplantı yaptı.