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Bakan Varank: "Kaftancıoğlu kararını eleştirmek ikiyüzlülüktür"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası hakkında yapılan eleştirilerle ilgili, "Bu ülkede hukuk var’ diyorsunuz ama sizin aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür. Burada yapılan tartışmaların tamamı aslında Türkiye’de demokrasinin altını oymak, hukukun altını oymak için yapılan tartışmalardır" dedi.

Politika 13.05.2022, 13:17 13.05.2022, 13:27
Bakan Varank: "Kaftancıoğlu kararını eleştirmek ikiyüzlülüktür"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Varank ziyaretinde, Yargıtay’ın dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir kararı onadığını hatırlatarak, “CHP’nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bir ceza aldı bu il başkanı. Siyasetin içinde olanlar bu kişinin nasıl bir kişi olduğunu gayet iyi bilir. Sosyal medya kullananlar bu kişinin nasıl bir tavır içinde olduğunu gayet iyi bilir. Şimdi bu hanımefendi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten tutun da Cumhurbaşkanına hakaretten ve başka birtakım suçlardan dolayı ceza aldı. Bakıyorsunuz muhalefet partilerine ve onların kuyruğuna takılanlara sanki bu işin planlı bir iş olduğunu ima edercesine özgürlükten, demokrasiden dem vuruyorlar.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu işi özgürlükten ve demokrasiden dem vurarak anlatanların tamamı emin olun kendilerini sosyal medyadan yapılan birtakım hakaretler için sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili diğer vatandaşlarımızın hepsini mahkemeye veriyorlar. Bu vatandaşlarımızın ceza aldıkları oluyor. İçeriye giren vatandaşlarımız oluyor. Ben buradan şunu sormak istiyorum. Böyle bir ikiyüzlülük olabilir mi? Siz belediye başkanınızla, milletvekilinizle, genel başkanınızla vatandaşları sosyal medya paylaşımları için mahkemeye vereceksiniz, ceza verdireceksiniz, tazminat alacasınız ama sizin İstanbul il başkanınız ceza aldığında ‘Böyle hukuk mu olur diyeceksiniz?’ Bu tamamen ikiyüzlülüktür. Bu ülkede kimseye ayrımcılık yapılmaz. Eğer birisi suç işliyorsa ki dediğim gibi o hanımefendinin neler yaptığını herkes iyi bilir. Gezi zamanında poşulu taş atan fotoğraflarını nasıl yayınladığını buradaki kardeşlerim iyi bilir. Böyle ikiyüzlülükle bu ülkede adalet sistemine zarar vermelerine biz asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçen gün CHP’nin Genel Başkanı ne ile övünüyordu? Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı bana dava açtı ama bu dava Yargıtay’da reddedildi. Şimdi sizin lehinize karar çıkınca hukuka güveniyorsunuz, ‘Bu ülkede hukuk var’ diyorsunuz ama sizin aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür. Burada yapılan tartışmaların tamamı aslında Türkiye’de demokrasinin altını oymak, hukukun altını oymak için yapılan tartışmalardır. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz. Suçunu işleyen cezasını çekecek. Eğer bu ceza siyasetten men edilmeyi gerektiriyorsa kanunları biz bugün yapmadık. Yıllardır bu kanunlarla bu ülke yönetiliyor. Bunların genişletilmesi, özgürleştirilmesi için de en büyük çabayı zamanında biz verdik. Dolayısıyla herkes hak ettiğiyle muamele görecek. Bu manada da bu tartışmalarda ben teşkilattaki kardeşlerimin asla içlerinde bir burukluk olmasını, asla alttan almalarını emin olun istemiyorum. Cezası olan çekecek. Bunun ne özgürlükle alakası var ne demokrasiyle alakası var ne hürriyetle alakası var. Sosyal medya tartışmaları bu ülkede yıllardır var ama bugün geldiğiniz noktada Twitter’i Amerika’da başka bir patron satın aldığında nasıl bütün kuralların değiştiğini de görüyoruz. Bu işin özgürlükle bir alakası yok. Bu manada da bunları en güzel şekilde bizim sokakta vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor.”

Bakan Varank konuşmasında, dün Bilecik’te bir demir çelik fabrikasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden işçiler için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı olan bir işçiye de acil şifalar dileklerini iletti.

#ikiyüzlülük #mustafa varank #Canan Kaftancıoğlu
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