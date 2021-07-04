Bakan Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti

Bir takım ziyaretlerde bulunmak ve açılışlar için Edirne’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restore edilen ve Edirne Valiliği tarafından müze haline getirilen Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi’nin açılışına katılan Bakan Varank, daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp’i ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Varank, kentte yapılan çalışmalarla ilgili Vali Canalp’ten bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra valiliğin yan tarafında bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi’nin açılışını yaptı. Varank, ofisin Edirne’ye hayırlı olmasını diledi.

"Bu projeler kentin ekonomisine can katacak"

Kentin ekonomisine can katacak projelerin açılışı için Edirne’ye geldiklerini belirten Bakan Varank, "Kalkınma Ajansımız buradaki binada faaliyet gösterecek. Arkadaşlarımız, valimizin öncülüğünde çok başarılı işlere imza atıyorlar. Edirne’yi kalkındıracak işlere imza atıyorlar. Buradan da hem Edirnelilere hem de yatırımcılarımıza güzel hizmetler sunacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Açılış programına TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve il protokolü katıldı.