Bakan Varank: 'Cumhurbaşkanımız olmasa bu ülkede siyaseten NATO masasında bu mücadeleyi verecek başka bir kişi göremiyorum'

Çalışmaları 15 Temmuz Derneği tarafından yürütülen ve çok sayıda yazar, gazetecinin yazıları ile mülakatların yer aldığı Ortak Hafıza Dergisi’nin lansman toplantısı Hafıza 15 Temmuz Müzesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Temiz ve Ortak Hafıza Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Talip Küçükcan katıldı. Lansmanda dergi içeriğine yönelik bilgiler verilirken çıkartılan derginin uzun soluklu olması içinde çalışmaların devam ettirileceği vurgulandı.

"Güçleri yetseydi bir adım daha öteye gideceklerdi"

Programda konuşan Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “15 Temmuz şuurunu geleceğe aktarmak için çalışmalar yürüten derneğe şükranlarımı sunuyorum. Ortak Hafıza dergisi bu topluluğun imza çalışmalardan bir tanesi. Bu eser 6 ayda bir alanında yetkin isimlerin değerli çalışmaları sayesinde sizlere sunuluyor. Özel röportajlarla sizlere sunuluyor. Ortak akıl ve kolektif emeğin ürünü olan dergiyi takip edebilirsiniz. Biz tarih boyunca vatanı uğrunda şehit olunacak bir yer olarak gördük. Canımız pahasına savunduk. Geçmişini bilmeyen milletler geleceklerini tayin edemezler. Tarihimizi doğru okumalıyız. Bu coğrafya kaynayan bir kazan, bir ateş çemberi. Maalesef tarih boyunca bu toprakların kaderi hep kanla yazıldı. Tehditler sadece dışarıdan gelmedi. Bizi her dönemde içeriden vurmaya çalışanlar oldu. Örneğin; 27 Mayıs kalbi kararanların darbesidir. 28 Şubatta yapılanlar hala hafızalarda tazedir. 15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişimidir. Meclisimize, külliyemize, Emniyet Müdürlüğümüze bomba yağdırdılar. Sokağa çıkan vatandaşlarımızı tanklarla ezmeye çalıştılar. 251 vatanı evladını şehit ettiler. O gece FETÖ mensupları ne yaptıklarının farkındaydı. Güçleri yetseydi bir adım daha öteye gideceklerdi. Kardeşi kardeşe kırdıracaklardı. Bu aziz toprakları efendilerine peşkeş çekeceklerdi. FETÖ feraset sahibi milletimizi hesaba katmadı” dedi.

“Devleti ele geçirmeye çalışan bir terör örgütüdür”

Sözlerine devam eden Bakan Varank, “15 Temmuz sıradan ve kısa sürede planlanan bir darbe girişimi değildir. 40 yıllık bir plan vardır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün planlayıcısı Pensilvanya’daki şarlatan Fetullah Gülen’dir. FETÖ; halktanmış gibi görünen bir sapığın öğretileriyle hareket eden eli kanlı terör örgütüdür, devlete sızmış ve devleti ele geçirmeye çalışan bir terör örgütüdür. Bu siyasi örgütle mücadele ülkemiz için ölüm kalım meselesidir. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla önemli bir mesafe kat ettik. Biz bir an olsun bu mücadeleden geri durmayacağız” diye konuştu.

“251 evladını şahadete uğurladı”

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olma taleplerine ilişkin Bakan Varank, “Biz, NATO, Finlandiya ve İsveç ile olan müzakerelerimizde haklı kaygılarımızı dile getirirken FETÖ isminin bu sıfatla ve belgelerle NATO tarafından işlenmiş olması aslında bu mücadeleyi nasıl yüksekte tuttuğumuzun bir göstergesidir. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız olmasa bu ülkede siyaseten NATO masasında bu mücadeleyi verecek başka bir kişi göremiyorum. Bu terör örgütünün kalıntılarını bu ülkeden temizleyeceğiz. O karanlık geceyi hep beraber yaşadık. O gün sokağa çıkıp mücadele eden kahraman milletimiz 251 evladını şahadete uğurladı. Bize düşen onların bu fedakarlıkları karşısında bu ülkede hiç kimse darbeye teşebbüs edemesin diye çalışmak” diye konuştu.