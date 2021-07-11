Bakan Varank bozkırın nazar boncuğuna tüple daldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en berrak göllerinden birisi olarak gösterilen Gökpınar Gölü’ne tüplü dalış yaptı.

Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "bozkırın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Gökpınar Gölü’nün çevresinde Sivas Valiliği tarafından yapılan peyzaj ve ıslah çalışmaları tamamlandı. Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta katıldı. Gökpınar’da günübirlik oluşan ziyaretçi yoğunluğunu dengelemeyi amaçlayan proje kapsamında ahşap malzeme kullanılarak kamelyalar, kendine hayran bırakan berrak suyun yakından görülebileceği gezinti ve seyir alanları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve birçok donatının bulunduğu yeni mekânlar oluşturuldu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Varank, deniz seviyesinden 1470 metre yükseklikte bulunan Gökpınar Gölü’nde hocalar eşliğinde dalış yaptı. Turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bırakan gölün kıyısında dalış kıyafetlerini giyen Bakan Varank, adeta cennetten bir köşe olan gölde derinlere daldı.

4 milyon liralık yatırımla yapıldı

Bakan Varank burada yaptığı açıklamada, “Burası Gürün Gökpınar. Sivas’ın nazar boncuğu. Gerçekten doğal yaşam parkı olarak içerisindeki gölüyle adeta bir akvaryumu andıran, berrak sularıyla insanı içerisine çeken ve vatandaşlarımızın, yerli yabancı turistlerimizin ziyaret ettiği güzel çevre düzenlemesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 4 milyon liralık yatırımıyla burayı Sivas’ın yeni cazibe merkezlerinden bir tanesi yapmak için gayret gösteriyoruz. Burası bazı aylar 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Biz, aylık 50 bin, 100 bin insana ev sahipliği yapsın istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

“Muhteşem bir deneyim’’

Bakan Varank, “Burası gerçekten muhteşem bir göl. Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi. Balıkları görebiliyorsunuz, suyun kaynadığı yeri görebiliyorsunuz. Bu su buradan çıkıp Darande’ye kadar gidiyor. Dolayısı ile muhteşem bir deneyim. Herkes Sivas’a mutlaka bir kere gelsin, Sivas’a gelen herkes de Gürün’de mutlaka Gökpınar Gölü’nü ziyaret etsin. Sivas’a 147, Gürün’e 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, dipten gelen tatlı su kaynaklarıyla besleniyor. Derinliği 15 metreyi bulan göl, berrak suyu ve turkuaz rengiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği göl, son yıllarda yüksek irtifa dalışlarına ev sahipliği yapıyor. Yılın her döneminde su sıcaklığı 11 derece olan göl, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Korunması Gereken Doğa Alanı ilan edilmiş durumda’’ ifadelerini kullandı.