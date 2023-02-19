Bakan Varank: “Bölgedeki afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına da odaklanmış vaziyetteyiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Acımız büyük, büyük bir acıyı beraber yaşıyoruz ama şu anda arama kurtarma çalışmalarının yavaş yavaş sona yaklaşmasıyla beraber bölgede yaşayan afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına da odaklanmış vaziyetteyiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet Koordinasyon Merkezi’nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını cevapladı. Varank, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden yaralı vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, “Acımız büyük, büyük bir acıyı beraber yaşıyoruz ama şu anda arama kurtarma çalışmalarının yavaş yavaş sona yaklaşmasıyla beraber bölgede yaşayan afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına da odaklanmış vaziyetteyiz. Afetzedelerin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi barınma meselesi. Şu anda bölgede 1 milyon 350 bin vatandaşımızı geçici barınma merkezlerimizde, çadır kentler, konteyner kentler, misafirhaneler ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında geçici olarak misafir ediyoruz. Bunun dışında bölgeden ayrılan 310 bin vatandaşımızı da yine misafirhanelerde ve otellerde barındırıyoruz. Geçici barınma konusu hep beraber üstesinden gelmeye çalıştığımız önemli bir faaliyet. Burada da devlet ve millet olarak el ele vererek inşallah depremzede vatandaşlarımız kalıcı konutlara geçene kadar en güzel şekilde ağırlanabilmesi, acılarını dindirecek şekilde onların ihtiyaçlarının karşılanması için de büyük bir gayret içerisindeyiz” diye konuştu.

"Devlet millet el ele yaraları sarmaya devam ediyor"

Kendi yuvalarını afetzede vatandaşlar için açmak isteyenlerin kullanabileceği “Evim Yuvan Olsun” projesini başlattıklarını hatırlatan Varank, “Kendi konutlarını afetzedelere açmak isteyen vatandaşlarımızı biz evlerini bu sitede kaydetmelerini sağlıyoruz. Vatandaşlarımız kullandırabilecekleri gerek ücretsiz bir şekilde gerekse de makul bir kira karşılığında kullandırabilecekleri evlerini evimyuvanolsun.org sitesi üzerinden sisteme kaydediyorlar. Bu sisteme kaydettikleri evleri AFAD koordinesinde ilçelerde kaymakamlıklarımız tek tek ziyaret ederek bu evler gerçekten afetzedelerin kullanımına uygun mu? Burada afetzede kardeşlerimiz barınabilir mi? diye kontrol ediyorlar. Daha sonra kaymakamlıklarımız eğer gerçekten bu evler uygunsa bu hayırsever vatandaşlarımızla sözleşme imzalıyorlar” ifadelerini kullandı.