Bakan Soylu’ya Diyarbakır’da sevgi seli

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen ve 19 Ekim Muhtarlar günü programı kapsamında muhtarlar bir araya gelen Bakanı Süleyman Soylu, temasları çerçevesinden Yenişehir İlçesi Sanat Sokağında sevgi seli arasından esnaf ziyaretinde bulundu, Millet Kıraathanesinde ise gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu’ya ziyaretlerinde, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.

Bakan Bakan Soylu, kentteki temasları kapsamında, Sanat Sokağı’nda vatandaşların sevgi seli arasından esnafı ziyaret edip burada esnafla çay içip, sohbet ederek, görme engelli bir kitap satıcısı Süleyman Acar’dan kitap satın aldı.

Görme engelli kitapçı ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu’ya görme engelli kitap satıcısı Acar, ‘O sürmeli gözüne kurban hoş geldin canım’ şarkısını söyledi.

Renkli görüntülerin yaşanmasına neden olan ve bir süre Kitapçı ile sohbet eden Bakan Soylu, karşılaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektirerek ardından Millet Kıraathanesi’nde gençlerle görüştü, sohbet ettiği gençlerin sorularını da yanıtladı.

Gecenin geç saatlerine kadar Gençlerle sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra dinleneceği otele geçti.