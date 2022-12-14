Bakan Soylu’nun ziyaret ettiği sel mağduru esnaf: "Bu kadar hızlı müdahaleyi yemin ederim görmedim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Antalya’nın Kumluca ilçesini bir kez daha ziyaret etti. İncelemeleri sırasında ziyaret ettiği bir dükkanda sel mağduru esnaf Bakan Soylu’ya, “Bu kadar hızlı bir şekilde bir afete müdahale edildiğini yemin ederim görmedim” dedi.

Kumluca’da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel sonrası kent merkezindeki yollarda çamurların temizlenmesi için çalışmalar sürerken, vatandaşlar da yaralarını sarmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kez daha ziyaret ettiği ilçe merkezinde iş yerleri zarar gören esnafı gezerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların birlikte bol bol fotoğraf da çekildiği Soylu, sel mağdurları ile görüştü.

"Bu kadar hızlı müdahale edildiğini yemin ederim görmedim"

Selden dükkanı etkilenen bir esnaf, Bakan Soylu’ya teşekkür ederek, “20 yıldır siyaseti takip ediyorum, ben Türkiye genelinde bu kadar hızlı bir şekilde bir afete müdahale edildiğini yemin ederim görmedim” dedi. Bakan Soylu’nun “Diğer taraflar da aynı merak etme sen. Burada yaşadığın için öyle görüyorsun” demesi üzerine ise esnaf, “Televizyonda görüyordum ama inanmıyordum. Samimi söylüyorum şimdi gördüm” şeklinde cevap verdi.

Bakan Soylu, 245 aracın mahsur kaldığı otoparkı gezerek incelemelerine devam ederken, çocukların Soylu’ya olan ilgisi ise dikkat çekti