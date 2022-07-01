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Bakan Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor

Bartın’da 5 gündür sel ve taşkınlarının yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesini ziyaret etti.

Politika 01.07.2022, 18:44
Bakan Soylu’nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor

Bartın’da 5 gündür sel ve taşkınlarının yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesini ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Bartın kent merkezinde taşkınlardan etkilenen Gölbucağı Mahallesi’nde incelemelerde bulunan ve akabinde Şadırvan Camisi’nde Cuma namazını kılan Bakan Soylu, Şadırvan ve Hükümet Caddeleri’ndeki vatandaşlarla selamlaşıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yalı mevkiinde konuşlu olan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi’ndeki koordinasyon toplantısına katılan Bakan Soylu, daha sonra ise Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki taşkın yaşanan noktalarda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Kumluca beldesinden Karabük’ün Yenice ilçesine hareket etti.

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