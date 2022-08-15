banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli

Bakan Soylu’nun avukatı Kızılca: "Müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını bildirdi.

Politika 15.08.2022, 13:40 15.08.2022, 13:50
Bakan Soylu’nun avukatı Kızılca: "Müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını bildirdi.

Kızılca yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin köşe yazısında müvekkili ile ilgili tamamen algı oluşturmaya yönelik ve müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını kaydetti. Bu nedenle açıklama zorunluluğu doğduğunu belirten Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Avukat Kızılca’nın açıklamasına konu olan köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, sigorta şirketi ortaklığı olduğu ve bakanlık görevi sürerken şirket faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu