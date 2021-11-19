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Bakan Soylu:"Jandarmamız bu sabah itibarıyla Eren-6 Operasyonu’na 1060 personelle başlamıştır. Tunceli’de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili arkadaşlarımız detayları paylaşacaklardır. Bu operasyonda 6 kadın astsuba
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı’nda Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Politika 19.11.2021, 12:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı’nda Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı’nda açıklamalarda bulundu.