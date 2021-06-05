Bakan Soylu’dan terörle mücadele açıklaması:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin etkin bir şekilde terörlü mücadelesi sayesinde bütün şehirlerde huzurun olduğunu ifade ederek, “ABD, bütçesinden 850 milyon dolar PYD’ye yardım yapma kararı alıyor. Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi? Topu bir araya gelsin onları bitireceğiz” dedi.

Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afyonkarahisar’a geldi. Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu ‘Kaymakam ve belediye başkanları’ ile bir araya gelecek toplantı öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Konuşmasında Türkiye’nin terörle mücadeleye karşı verdiği etkin mücadeleden ve başarısında bahseden Bakan Soylu, “Doğu ve Güneydoğu’da terör üzerinden istikrarımızı bozmaya çalışanlara, bir taraftan büyük şehirlerimizde ticareti, ekonomiyi, huzuru, güveni, birliği, beraberliği terörün üzerinden etkilemeye çalışanlara Türkiye hakikaten çok uzun yıllardır büyük bir mücadele ile karşı koymaktadır. Bu da sizin (milletimizin) sayesinde oldu. Sizin iradenizle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bugün Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu güçlü irade ile Türkiye’nin şehirlerinde huzur var, güven var. Terör örgütü kaçacak delik arıyor. Hiç merak etmeyin bugün ülkemizin her tarafında nasıl huzur varsa aynı şekilde ülkemizin Doğu ve Güneydoğusu’nda da huzur var” diye konuştu.

“Topu bir araya gelsin onları bitireceğiz”

Terörle mücadele ABD ve diğer ülkelerin sağladığı ekonomik desteğe değinerek tepki gösteren Bakan Soylu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hani o PKK terör örgütünün millete gelip haraç aldığı, millete çökmeye çalıştığı günler? Tarihte kaldı, geride kaldı. Şimdi çocuklar orda okuyorlar, kimisi hayvancılık yapıyor, sanayi siteleri çalışıyor, kimisi tekstilde, kimisi madende çalışıyor. Bunların hepsi istikrarsız bir şekilde Türkiye’nin oluşabilmesi için, Türkiye’nin etkisiz hale getirilmesi için çalışan, milleti bir birinden ayırmaya çalışan, moral bozmaya çalışan, ’Acaba Türkiye’nin gücünü nasıl azaltırız’ diye bir gayret gösterenlerin hikayesiydi. ABD, bütçesinden 850 milyon dolar PYD’ye yardım yapma kararı alıyor. Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi? Oradan onlara yardım ediyorlar. Gıda, silah, mühimmat, teçhizat, eğitim yardımı, hepsini orada o ülkeler gerçekleştiriyorlar. Topu bir araya gelsin şu milleti tanımıyorlar. Topu bir araya gelsin onları bitireceğiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güçlü bir şekilde gideceğiz inşallah.”