Bakan Soylu’dan şehit Jandarma Kürşat Sel için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Kürşat Sert için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarmamız Kürşat Sert’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah” ifadelerini kullandı.