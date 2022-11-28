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Bakan Soylu’dan Pençe-Kilit şehidi için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit için taziye mesajı yayımladı.
Politika 28.11.2022, 23:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Halil İbrahim Yiğit için taziye mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen kahraman evladımız Halil İbrahim Yiğit’e Allah’tan rahmet; ailesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizin makamını ali eylesin” ifadelerini kullandı.