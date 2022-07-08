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Bakan Soylu’dan Kurban Bayramı’nda alınacak trafik tedbirleri ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kurban Bayramı’nda alınacak trafik tedbirleri ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Politika 08.07.2022, 17:26
Bakan Soylu’dan Kurban Bayramı’nda alınacak trafik tedbirleri ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kurban Bayramı’nda alınacak trafik tedbirleri ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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