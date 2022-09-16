Bakan Soylu’dan KPSS’ye katılacak adaylara: "6 bin 725 ekip aracı, bin 949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için o gün 6 bin 725 ekip aracı ve bin 949 motosikletli polisin adaylara yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS’ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle" ifadelerini kullandı.