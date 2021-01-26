Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu’na suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Bakan Soylu, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil’in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil, ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu’nun derdi belli, ’Militanlarıma dokunma.’ Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında Bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, ’militan’ denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, ’genelge’ diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza ’militan’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir.”