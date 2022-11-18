Bakan Soylu’dan CHP’li Bakan’a tepki: “Cevheri Güven’in adamısın”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın sözlerine, “FETÖ’cülerden çok iyi bilgi alıyorsun. Tam bir FETÖ ağzısın. (Firari FETÖ’cü) Cevheri Güven’in adamısın. Cevheri Güven’in elemanı” diyerek tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda milletvekilleri bütçeye ilişkin görüşlerini bildirdiği esnada söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Baş polislerin komiser yardımcısı olması lazım. Hepsi deneyimli. FETÖ gittiğinde bu teşkilatın yükünü onlar çekti. Şu an polisleri ikiye bölüyorsun eski polis, yeni polis diye. Sen Jandarma Teşkilatı’ndaki Kurtoğlu ve Menzil yapılanmasını anlat, cemaat konuşacaksan. Komuta kademesinde Kurtoğlu, aşağıda Menzil yapılanması. FETÖ’cüler Menzil’in içinde nasıl saklanıyorlar onu anlat. Polis intiharlarının dışında 3600 ek göstergelerde ortaokul, lise mezunu polisleri niye ayırdın onu anlat. Bu insanlar emekliliğinin son günlerinde refah içinde yaşayacakları durumda Polis Meslek Yüksekokulu vardı da bu polisler oradan mezun olmadılar mı? Boş konuşma burada. Eğer cevap vereceksen polis intiharlarına cevap vereceksin. Benim verdiğim soru önergesine Twitter’dan bakan yardımcıların cevap vermeyecek, sen cevap vereceksin. Bu iş devlet geleneğiyle olur. Devlet terbiyesi almamış adam Twitter’dan cevap verir. Böyle bir usul mü var?” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Soylu, CHP’li Bakan’a tepki göstererek, “FETÖ’cülerden çok iyi bilgi alıyorsun. Tam bir FETÖ ağzısın. (Firari FETÖ’cü) Cevheri Güven’in adamısın. Cevheri Güven’in elemanı” dedi.