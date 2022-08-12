Bakan Soylu’dan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Yüksek Seçim Kurulu’na veri aktarımına ilişkin Twitter hesabından yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Kılıçdaroğlu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK’ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, ‘Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde yok’ ifadeleri bugün Genel Başkan Yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir. Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Bazen siyasette konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları bugün yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı’nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını yani kendilerine YSK’dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK’nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu ifade etmeye çalışmışlardır. Aslında bu ‘Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu temin ediyoruz düzeltiyoruz’ demektir. Keşke bunu kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip ‘özür dileseydi.’ Halkımız bilgedir inanıyoruz ki bu yanlışın mazur görür özünü kabul ederdi. Bu vesileyle genel başkanlarını düzeltme açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var. Elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri, bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile iki kez paylaşılır” ifadelerine yer verdi.

Soylu, paylaşımının devamında, “Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı, kontrol etmeleri varsa hatalarını düzeltmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir. Anlaşılıyor ki CHP böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor. Elbette ki partililer seçmen kütükleri üzerinden analiz, günümüzün deyimiyle veri madenciliği yapabilirler. Belki Genel Başkan Yardımcısı kardeşimiz eski uygulamayı bilmiyor olabilir. Bugün siyasi partilerin genel merkezlerine verilen listeler biz gençlik kollarındayken ilçe seçim kurulu tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına gönderildi. Yine her ilçe teşkilatı aynı usulle bu çalışmaları yapardı. Bunun yanı sıra bütün seçimlerde seçmen listesi askıya çıkar. Muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listeler kontrol edilir. Adres başlık adres yanlışlıkları ve maddi hatalar varsa düzeltilir. Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usulü bilmeyen Kılıçdaroğlu’nu kurtarmak için uğraşmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK’ya veri aktarımının tehlikeli detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz. Hatırlayabildiğim kadarıyla bir zamanlar İBB aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgiçliklerinden dolayı Kağıttepe’de de kendine oy dahi kullanamamıştı” ifadelerine yer verdi.