Bakan Soylu’dan "Çanakkale Şehitlik Abidesi" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Şehitlik Abidesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Çanakkale Şehitliği’nin Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın çabası sonucu inşa edildiğini belirten Bakan Soylu, yeniden ihyasının ve inşasının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Çanakkale Şehitlik Abidesi ile ilgili bir video paylaştı. Şehitliğin yapım süreciyle ilgili videonun yer aldığı paylaşımda Bakan Soylu, “Tarihi gerçeği hatırlamak. Çanakkale Şehitlik Abidesi, rahmetli Adnan Menderes’in gayretiyle yapıldı, yeniden ihyası Recep Tayyip Erdoğan tarafından” ifadelerine yer verdi.

“Adnan Menderes, Celal Bayar ve arkadaşları, Çanakkale Abidesi’ni yapanlar ve bu ülkeye kazandıranlardır”

Bakan Soylu, Çanakkale Şehitlik Abidesi’nin yapım süreciyle ilgili daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Şehitliğin Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın çabalarıyla inşa edildiğini söyleyen Bakan Soylu şunları demişti:

“1952’de rahmetli Bayar ve rahmetli Adnan Menderes bir karar alıyorlar. Diyorlar ki; ‘Biz bir Şehitler Cemiyeti kuralım. Bu cemiyeti de destekleyelim ve destekleyerek de bir anıt yapalım’ deniliyor. Sonra da İstanbul Valisi başkanlığında bir heyet teşekkül ettiriliyor. ‘Acaba nasıl bir şey yapalım diye?’ 1958’e kadar da hiçbir adım atılamıyor. 1958’de Adnan Menderes işi tekrar ele alıyor, bugünkü Çanakkale Abidesi’ni yaptırıyor. 1958’de 600 bin lira, 1959’da 500 bin lira bütçeden destek oluyor ve orada hükümet Şehitler Cemiyeti’yle birlikte bu anıtı yaptırabiliyor.”

Bakan Soylu, şehitliğin yeniden inşasının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Adnan Menderes, Celal Bayar ve arkadaşları, Çanakkale Abidesi’ni yapanlar ve bu ülkeye kazandıranlardır. Çok uzun yıllar geçiyor, Çanakkale orada duruyor. Şehitlerin kahramanlıkları da tarihimiz de duruyor ama söylemek isterim; Recep Tayyip Erdoğan’a kadar, hatta onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kadar orası öyle duruyor. Oradaki bütün mezarlar, yapılar ve yapıtlar Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ihya ve inşa ediliyor” ifadelerini kullanmıştı.