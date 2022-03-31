Bakan Soylu’dan Avrupa Şampiyonu olan milli sporcular için tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Soylu, mesajında, 9. Kez Avrupa Şampiyonu. Tarihimizin 100. altın madalyası. 41 kere maşallah. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 9. kez şampiyon olan Milli Güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100. altın madalyasını kazanan Milli Güreşçimiz Feyzullah Aktürk’e tebrikler” ifadelerine yer verdi.