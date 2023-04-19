Bakan Soylu’dan anlamlı paylaşım: “Geçti o günler, geçti”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında “Geçti o günler, geçti” notuyla yaptığı paylaşımda yurdun terörle anılan bölgelerinde artık ağıt sesleri yerine çocukların mutluluk çığlıklarının yükseldiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından çocuklarla geçirdiği samimi anların videosunu paylaştı. Paylaşımında yurdun terörle anılan bölgelerinde artık çocukların mutluluk seslerinin yükseldiği mesajını veren Bakan Soylu, “Geçti o günler, geçti” ifadelerini kullandı. Soylu’nun paylaşımı kısa sürede birçok beğeni aldı.