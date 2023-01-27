Bakan Soylu’dan 6’lı masaya “adaylık” yanıtı: "Ataları ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi söylüyor”

İzmir’de gençlerle buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “28 Şubat sürecinde bir şiir okuduğu için Tayyip Erdoğan’a ‘Muhtar bile olamazsın’ dediler. Dün 6’lı masa ‘Erdoğan bir daha aday olamaz’ dedi. Arasında fark var mı? Kaç yıl geçti, ataları ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi söylüyor. Ataları nasıl mağlup olmuşsa bebeleri de aynı şekilde mağlup olacak” dedi.

Sabahın ilk ışıklarından bu yana İzmir’de çeşitli programlara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alsancak Sanat Galerisinde AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a Gençlik Buluşması’na katıldı. Gençlere hitap eden Bakan Soylu, “28 Şubat sürecinde bir şiir okuduğu için Tayyip Erdoğan’a ‘Muhtar bile olamazsın’ dediler. Dün 6’lı masa ‘Erdoğan bir daha aday olamaz’ dedi. Arasında fark var mı? Kaç yıl geçti, ataları ne diyorsa bebeleri de aynı şeyi söylüyor. Ataları nasıl mağlup olmuşsa bebeleri de aynı şekilde mağlup olacak” diye konuştu.

“İzmir-İstanbul otobanı gibi sadece uçacağız”

Konuşmasında gençlere seslenen Bakan Soylu, Türkiye’nin yüzyılı ayaklarını sağlam, üzerinde durarak bitirdiğini belirten Bakan Soylu, “100 yılın karnesi, badirelere rağmen Allah’ın izniyle iyi bir bilanço ile sona erecek. 20. yüzyılda eksikleri tamamladık. 21. yüzyılda altyapısını yaptık. Şimdi İzmir-İstanbul otobanı gibi sadece uçacağız” diye belirtti.

“Türkiye’nin kalkınma mücadelesinin önünü tıkamaya çalıştılar”

Sohbet havasında gerçekleşen buluşmada Türkiye’nin cumhuriyet dönemini anlatan Bakan Soylu, “Türkiye, işgal edilmek üzere olan bir ülkeyken büyük Atatürk ve silah arkadaşları, bu ülkenin asil milleti ile kurtuluş mücadelesini gerçekleştirdi. Dünyada kurtuluş savaşını meclisin yönettiği ender ülkelerden birisiyiz. Cumhuriyet bir özgürlüğü, bağımsızlığı ortaya çıkardı. Ondan sonra da cumhuriyetin kalkınma mücadelesi gerekiyordu. Türkiye’yi işgal edemeyenler Türkiye’nin kalkınma mücadelesinin önünü tıkamaya çalıştı. Kendi sözlerini hakim kılmaya çalıştılar. Türkiye’yi hareket edemeyecek, belli ekonomik kabiliyetlerden çıkamayacak bir ülke haline getirmeye çalıştılar” sözlerine yer verdi.

“Türkiye, hep borçlanarak kalkınmaya çalıştı”

Batı’nın, yıllarca Doğu’yu pranga altına almaya çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye, hep borçlanarak kalkınmaya çalıştı. Borcu verenler de tahakküm etmeye çalıştılar. Türkiye bir yandan egemenlerin boyunduruğu altına girmemeye bir yandan da kendini büyütmeye çalıştı. Türkiye, kalkınma mücadelesini sürdürürken bunları borçlanarak yaptı. Aldığı her borç, bir tahakküm olarak bindirilmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözlerini hatırlatan Bakan Soylu, “Erdoğan neden ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diye bugüne dek kimsenin itiraz edemediği bir alanı sarsarak gidiyor? Çünkü kendimizi hafif toparlayıp kendimize baktığımızda onlara ihtiyacımızın olmadığı açık. Terörle bizi terbiye etmeye çalışıyorlardı. Dağlardan şimdi petrol çıkıyor, yeraltı madenleri çıkıyor” diye konuştu. Bakan Soylu, basına kapalı devam eden toplantıda gençlerin sorularını da yanıtladı.

“Seçim çalışmaları bitti, hazırız”

Bakan Soylu’nun katılımı öncesi konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de şunları söyledi:

“AK Parti gençliği gümbür gümbür maşallah. AK Parti gençliği İzmir’de bütün programlarda bu motivasyonu, heyecanı yansıtıyor. Türkiye’de AK gençlik rüzgarı esiyor. İnşallah seçimde gençlerde de Türkiye’de açık ara birinci olacağız. Bunu görüyorum, buna inanıyorum. Bize soruyorlar, ‘Seçim tarihi belirginleşti, seçim hazırlıkları başladı mı?’ diye. Biz de tebessümle karşılık veriyoruz. Bizde seçim çalışmaları bitti. Hazırız. Pandemiye ve yaşanan olumsuzluklara rağmen teşkilat 4 yıldır sahadan ayrılmadı. Bütün sandık görevlilerimiz hazır. Bunları her ay, her hafta güncelliyoruz. İzmir teşkilatları bugüne kadar hep sandıklarına sahip çıkmıştır. Sandık namustur kavramından hareketle başarıyla sandıklara sahip çıkmışlardır.”