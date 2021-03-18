Bakan Soylu’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizde adet böyledir. Geline, kurbanlık kuzuya, bir de Mehmetçik’e kına yakılır. Gemilerin seyir defterlerinde her yer için ‘geçildi’ yazılır, sadece Çanakkale Boğazı ‘çıkıldı’ veya ‘selamlandı’ diye kaydedilir. Çünkü Çanakkale ‘Geçilmez’, bizde adet böyledir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Soylu, mesajında şunları kaydetti:

“18 Mart 1915 tarihinde aziz milletimizin tarihe nakşettiği eşsiz kahramanlık destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi, dünya tarihi ve kendi medeniyet yolculuğumuz açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Öyle ki; bu zafer, hem Milli Mücedele’ye, hem de batı emperyalizmine karşı dünyada verilen tüm mücadelelere ilham kaynağı ve umut olmuştur.”

Bakan Soylu, gerek asker sayısı gerekse de askeri araç-gereç bakımından mukayese dahi edilmeyecek bir güç dengesizliğini fırsat bilerek düşmanların Osmanlı’yı ‘hasta adam’ diye nitelendirdiklerini ve son darbeyi vurmak istediklerini anımsatarak, “Ancak Seyid Onbaşı’nın, Mehmet Çavuş’un, Nezahat Onbaşı’nın inancı, milli şuuru ve maneviyatıyla bozguna uğradılar. Bu maneviyat, inanç ve şuurun şekillendirmiş olduğu ’Çanakkale ruhu’ dün olduğu gibi bugün de diridir, caridir ve bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Seyid Onbaşı’ya, Nezahat Onbaşı’ya, Mehmet Çavuş’a ve daha nicelerine destan yazdıran bu manevi güç, 15 Temmuz gecesi bayrağı yere düşürmeme uğruna şehadete yürüyen Ömer Halisdemir ve 250 arkadaşında, gazilerimizde tezahür etmiştir. Nusrat mayın gemisinin ruhu, yerli üretim insanlı/insansız hava araçlarımızda, savunma sanayi ürünlerimizde ve onu gerçekleştiren işçilerimizde, mühendislerimizde; hemşire Safiye Hanım’ın, doktor Tarık Nusret’in ruhu, bugün Covid-19 salgınında mücadele eden sağlık ordumuzda; 106 yıl önce Çanakkale’de geçit vermeyen kahramanlarımızın ruhu bugün dağlarda, şehirlerde, denizlerde teröristle, uğursuzla, kaçakçıyla mücadele eden polisimizde, jandarmamızda, Sahil Güvenlik leventlerimizde ve aziz milletimizin tüm fertlerinde tezahür etmiştir” ifadelerini kullandı.

Soylu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Aziz milletimizin bu ruh ve inançla kardeşliğinden, inancından ve medeniyet değerlerinden alacağı güçle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılık ve inançla hem bölgesinin hem de dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğine ve dün olduğu gibi geleceğin tarihini yeniden yazacağına inanıyorum. Bu vesileyle, başta bu büyük zaferin muzaffer komutanı, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale Savaşı’nın ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ve gazilerine Cenab-ı Hak’tan gani gani rahmet diliyor, bu büyük zaferin 106. yıl dönümünü kutluyorum.”