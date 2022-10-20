Bakan Soylu: “Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu ama daha bu başlangıç"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen 13. Göç Kurulu Toplantısı’nın ardından gazetecilerin yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Ülkelerin bu tür suçlara karşı ortak hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Dünyadaki en temel risklerden birisi de mali suçlar. Eğer Avrupa ve dünya mali suçlara yönelik ortak bir karar almazsa ülkelerin tek başına bununla mücadele etmesinde problemler yaşanacak. Yasa dışı bahis kanser gibi yayılmaktadır. Bu, suç ve suç örgütlerini de desteklemektedir. Bu paraların dolaşımı da kripto paralarla sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu”

Operasyonla ilgili detayları da paylaşan Bakan Soylu, “Türkiye bu konuda bütün kurumlarıyla hassas bir şekilde suç gelirlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin ve aynı zamanda bunların kripto para ile taşınmasını engellemek için çalışmaktadır. Avrupa ve bütün ülkelerin ortak bir akıllı bu süreci yönetmesi gerekir. Onlar kendi dertleri sebebiyle bu tehlikenin farkında değil. Biz her meselede olduğu gibi bu meselede de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bütün birimlerimizle birlikte çok başarılı bir operasyonun altına imza attık. ’Bu operasyon nerden çıktı?’ Bu operasyon Kıbrıs’tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç” diye konuştu.